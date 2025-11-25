由70年歷史藝伎置屋改建的TRUNK（HOUSE），顛覆傳統日式旅館想象
與其將之定義為酒店，這間由70年歷史藝伎置屋改建的TRUNK（HOUSE）更像是一座「私人宅邸」。
這座獨棟建築隱於日本東京神樂坂的歷史街道之中，目前為TRUNK（HOUSE）的住宿建築，前身是一座擁有70年歷史的傳統藝伎置屋（Geisha House）。
TRUNK (HOUSE)的外觀極其低調，特意保留了昭和時代的傳統木造風貌。石板路入口與黑色木板圍牆，使其完美隱沒於神樂坂這充滿歷史韻味的街區之中。作為一間獨棟精品酒店，其設計核心在於「傳統藝妓置屋的當代詮釋」。
建築由TRUNK內部設計團隊TRUNK Atelier攜手日本知名室內設計團隊TRIPSTER共同打造，將這座古老的料亭（Ryotei）重塑為每日僅接待一組住客的奢華私邸。雖然外觀古樸，內部卻大膽混搭了迪斯可舞廳、現代藝術與西洋家具，充滿反差魅力。
黑色圍牆與庭院松樹低聲訴說著傳奇往事，屋內則別有洞天。榻榻米茶室內陳列著紐約藝術家Tom Sachs的茶具，為傳統空間注入當代藝術氣息，搭配傳統日式爐灶、美國設計師Stephen Kenn的真皮梳化、西班牙設計師Miguel Milá的燈具，以及日本天童木工（Tendo Mokko）的經典家具，展現極具張力的美學碰撞。
二樓浴室則致敬了日本「錢湯」文化，以巨型檜木（Hinoki）浴缸為核心，牆面飾以當代藝術家創作的浮世繪風格瓷磚畫，集傳統、藝術與玩味於一身。
全屋最矚目且最具話題性的空間，莫過於一樓那間號稱「日本最小Disco」的隱藏酒吧。全紅色的軟包牆面、弧形吧台、霓虹燈光與卡拉OK系統，靈感源自昔日的「沙龍文化」。這裡專為住客打造，既可私密聚會，亦可盡情狂歡，打破了傳統日式旅館必須恪守寧靜的刻板印象。
[gallery ids="121902,121913,121908,121911,121905,121915"] TRUNK（HOUSE） https://trunk-house.com 地址：3 Kagurazaka, Shinjuku City, Tokyo 162-0825
