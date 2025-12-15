甲亢作怪 婦產後驟減15kg

醫師廖彥惠說，1年內快速掉體重，伴隨高血壓、心悸手抖與經期紊亂，健康警訊勿輕忽。

33歲張女生產完1年後沒有刻意減重情況下，體重卻短時間減少15公斤，且出現血壓高、心悸、手抖等症狀，求診澄清醫院中港院區家醫科，經抽血檢驗確認是甲狀腺機能亢進，醫師為她開立藥物進行治療，使其數值回復正常穩定，醫師廖彥惠說，該患者具備這項疾病典型症狀，但單一症狀容易與其他疾病混淆。

澄清醫院中港院區家庭醫學科醫師廖彥惠表示，張姓女子過往沒有慢性疾病史，生產2胎後1年左右，開始出現經期不規則、血壓也高達166mmHg、體重驟降後僅剩38公斤，怎麼吃都沒有胖回來，甚至開始有心悸與手抖之不適症狀，嚴重影響工作日常與育兒生活，因此，立刻為她安排甲狀腺激素及甲狀腺抗體檢驗，果然確認為異常，且患者的脖子也有第1級甲狀腺腫，診斷結果為自體免疫性甲狀腺疾病。

廖彥惠說，患者可能因為之前懷孕以致產後甲狀腺炎，由自體免疫產生甲狀腺機能亢進，在檢驗報告顯示促甲狀腺素受體抗體、抗甲狀腺過氧化酶抗體及抗甲狀腺球蛋白抗體呈陽性，free T3 (游離三碘甲狀腺素)正常值應小於4，而檢查數值超過3倍(free T3>13)；free T4 (游離甲狀腺素) 應小於1.5，但患者檢查顯示也超標(free T4>2) ，因此確診甲狀腺機能亢進。

透過服用治療藥物，患者不只數值回歸正常，伴隨的血壓問題、心悸手抖以及經期不順也都慢慢不見了，後續每3-6個月定期回診追蹤，檢查都沒有再出現異常，往後只需要盡量避免含錪食物的攝取(例如海帶類)即可，患者總算能安心回歸生活正軌，健康地陪伴家人與寶寶。

廖彥惠呼籲，甲狀腺亢進風險群包括吸菸、壓力、情緒起伏與荷爾蒙改變，可能會因為自體免疫或病毒感染誘發，另家族史、高齡者與20-50歲女性是好發族群，盛行率依據健保署資料顯示約有1－2%，症狀表現除了前述之外，還可能出現失眠、好動、心律不整、掉髮或焦慮等等，有疑慮應盡速就醫。