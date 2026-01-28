甲仙杉林圖書館「馬上有書看」 借書換諧音春聯

農曆新年將至，年味也悄悄在書頁間展開，高雄市立圖書館甲仙分館與杉林分館以馬年為主題，推出新春閱讀活動「借書換春聯，馬上有書看！」，邀請民眾在迎接新年的同時，走進圖書館，讓閱讀成為新年最溫暖的開始。(見圖)

主辦單位今(廿八)日說明，活動自一月卅一日起辦理，換完為止；活動期間，民眾只要借閱圖書，即可兌換新年限定諧音春聯，將書香與祝福一同帶回家。相關活動資訊可至「高雄市立圖書館甲仙分館」及「高雄市立圖書館杉林分館」粉絲專頁查詢。

館方表示，今年特別推出「新年限定三寶諧音春聯」，結合在地特色與馬年意象，設計出「芋馬當先」與「馬到葫到」兩款春聯，象徵閱讀先行、福氣隨行；活動期間內，民眾於甲仙分館或杉林分館粉絲專頁按讚或追蹤後，借閱五本實體書或一本電子書，即可兌換春聯一張；借閱十本實體書或二本電子書，則可兌換春聯二張，每張借閱證至多兌換二張，數量有限，送完為止。

除了借書換春聯，兩館也同步規劃馬年主題書展，陪伴民眾一路閱讀到過年；其中「天馬行空」主題書展以想像力為核心，精選繪本與延伸閱讀素材，引領讀者走進創作者的想像世界；「蛇麼都馬會，書本來相會」則聚焦持續學習與成長，精選多元主題書籍，陪伴讀者在不同人生階段找到前進的力量。

甲仙分館與杉林分館期盼透過這次新春閱讀活動，讓閱讀自然融入年節生活，邀請民眾在翻閱書頁的同時，也為新的一年累積知識與幸福，開啟充滿書香與祝福的新年篇章。