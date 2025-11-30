甲仙蔗裡甜蜜蜜繪本發表 送學校120週年最Q生日禮

甲仙國小昨（卅）日發表第五本繪本「甲仙蔗裡甜蜜蜜」，是學生們送給明年一百二十週年校慶的甲仙國小最Q的生日禮；由甲仙國小師生組成的「梅芋竹仙境繪社」，經過二年多的努力耕耘，甜滋滋地誕生了充滿童心與甲仙味的繪本。（見圖）

小畫家們用最純真的筆觸畫出了甘蔗田裡的生命力，讓家鄉的故事變得又甜又生動，這不只是地方故事的傳承，更是送給學校二○二六年一百二十週年校慶的超級Q版生日禮物。

甲仙國小陳姚如校長表示，在文化資源不多的偏鄉，能有學校老師與學者專家的指導、康和社會福利慈善事業基金會、台灣兒童暨家庭扶助基金會等善心單位的鼎力支持，能誕生這本繪本真的要感謝很多人；希望孩子們在創作中變成「守護甜美家園的超級英雄」，讓甲仙大地持續豐饒，故事繼續綻放！

家長會長潘祈益看到孩子把興趣變成一本「可以拿在手上的書」，直呼這份成就感遠遠超越課本分數，連高雄師範大學黃琴扉教授都稱讚，孩子們能把學到的知識和情懷透過繪畫完美結合，真是「厲害到讓人佩服」。高雄空中大學李友煌教授則說，光是書名就勾起了「童年抽甘蔗的回憶」，內心甜滋滋的。

繪本指導馬若珊老師驕傲地分享，孩子們不只是畫畫，他們簡直是「家鄉的小小研究員」，大家一起跑到甘蔗田裡當「偵探」，訪問爺爺奶奶、觀察田鼠和蝴蝶。六年級的江紫綺超開心自己的田鼠圖被選中，推薦大家來看這本繪本。

新書發表會安排在高雄市立圖書館總館，不只來了很多重量級貴賓，還有甲仙國小英語讀者劇場的選手們現場「飆英語」，把繪本故事演得活靈活現，展現偏鄉學子的多元才華；現場還有Q&A和簽書會，邀請大家一起來分享這份來自甲仙的甜蜜感動！