一甲國中勇奪國樂合奏特優 代表高雄市晉級全國賽

一一四學年度全國學生音樂比賽高雄市初賽落幕，高雄市路竹區一甲國中國樂團繼去年以優等第一名後，今年更不負眾望，一舉奪得國樂合奏A組「唯一特優」，將代表高雄市參加明年三月在台東的全國賽。(見圖)

一甲國中今(十五)日說明，該校國樂團奪得「唯一特優」學校，此事令社區與家長相當高興，也決定凝聚所有路竹區家長、社區的力量，於十二月十三日晚上在一甲國中活動中心舉行社區音樂會，希望得到所有鄉親與家長的支持與協助，以及慷慨解囊，讓一甲國中參賽學生與學校沒有後顧之憂，為高雄市拿下明年全國賽的桂冠。

今年成立才邁入第八年的一甲國中音樂班，憑藉著無比的韌性與持續不斷地練習，每年在音樂競賽都有亮眼的成績；今年的競賽中，一樣不乏來自全高雄市北中南的勁旅，在教師、學生與家長後援會的用心努力，比賽過程展現傑出的表現，在五個參賽學校中獲得評審青睞，拿下國樂合奏A組(音樂班)的「唯一特優」！

家長後援會中一位母親藍雅鈴女士也當場對李文欽校長說，很慶幸讓孩子選擇了一甲國中音樂，原來孩子在家中比較活潑躁動，現在可以靜靜一個人拿起大提琴練習，也學會如何專注在課業或其他學習的事物上。

李文欽校長表示，每一年的競賽，學校總是有最大批的家長後援會一起上場幫忙，這是學校最獨特也最真摯的底氣；尤其擔任指揮的陳昱仁老師，以及所有分部師長與背後支持著這個團隊的行政夥伴，個個都是不可或缺團隊的一份子，大家期盼明年全國賽能夠拼出好成績，為學校與高雄市爭光。