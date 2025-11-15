一甲國中勇奪國樂合奏特優 代表高雄市晉級全國賽
一一四學年度全國學生音樂比賽高雄市初賽落幕，高雄市路竹區一甲國中國樂團繼去年以優等第一名後，今年更不負眾望，一舉奪得國樂合奏A組「唯一特優」，將代表高雄市參加明年三月在台東的全國賽。(見圖)
一甲國中今(十五)日說明，該校國樂團奪得「唯一特優」學校，此事令社區與家長相當高興，也決定凝聚所有路竹區家長、社區的力量，於十二月十三日晚上在一甲國中活動中心舉行社區音樂會，希望得到所有鄉親與家長的支持與協助，以及慷慨解囊，讓一甲國中參賽學生與學校沒有後顧之憂，為高雄市拿下明年全國賽的桂冠。
今年成立才邁入第八年的一甲國中音樂班，憑藉著無比的韌性與持續不斷地練習，每年在音樂競賽都有亮眼的成績；今年的競賽中，一樣不乏來自全高雄市北中南的勁旅，在教師、學生與家長後援會的用心努力，比賽過程展現傑出的表現，在五個參賽學校中獲得評審青睞，拿下國樂合奏A組(音樂班)的「唯一特優」！
家長後援會中一位母親藍雅鈴女士也當場對李文欽校長說，很慶幸讓孩子選擇了一甲國中音樂，原來孩子在家中比較活潑躁動，現在可以靜靜一個人拿起大提琴練習，也學會如何專注在課業或其他學習的事物上。
李文欽校長表示，每一年的競賽，學校總是有最大批的家長後援會一起上場幫忙，這是學校最獨特也最真摯的底氣；尤其擔任指揮的陳昱仁老師，以及所有分部師長與背後支持著這個團隊的行政夥伴，個個都是不可或缺團隊的一份子，大家期盼明年全國賽能夠拼出好成績，為學校與高雄市爭光。
其他人也在看
小六生持美工刀嗆女老師 踹桌喊：繳學費是來讓你罵的嗎
新北市板橋區一所國小發生師生嚴重衝突事件，一名女教師在六年級班級上美術課時，因學生「運動會進場創意帽」被壓爛而發脾氣，雙方言語交鋒後，一名學生情緒失控，不僅踹桌子、持美工刀作勢揮砍，還揮拳威脅並嗆聲「我繳學費來上課是來讓你罵的嗎？」女教師事後驗傷自保，並在社群平台分享這段經歷，引發各界熱議。中天新聞網 ・ 1 天前
小六生「揮美工刀攻擊女老師」！怒嗆「繳學費來讓妳罵？」原因曝光
社會中心／綜合報導新北市板橋區一所國小昨（13日）在美術課期間驚傳師生衝突。一名美術老師事後在網路發文，指控有學生情緒失控，不但怒罵開嗆她，「當我繳學費來上課是來讓你罵的嗎？」還手持美工刀靠近，甚至踢到她的腳背。新北市教育局今（14日）證實事件確有其事，並說明師生衝突原因。民視 ・ 1 天前
女教師險遭美工刀攻擊！小六生竟踹桌、狠嗆：繳學費是來讓你罵的嗎？
新北板橋區一名女教師，近日於第三節課到國小六年級某班，有學生因「運動會進場的創意帽」被壓爛，氣得對老師發脾氣，而女教師也回應「為什麼要對我發脾氣？」其中一名學生突然爆炸「妳是在罵什麼啦...當老師就了不起嗎」，女教師回應「我是來教書的，不是來接受你們的脾氣的」竟遭學生踹桌子、持美工刀作勢揮砍及揮拳，。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雙北國小老師為何較年輕？ 背後很黑暗
教育部統計，國小專任教師中50歲以上者比率近年越來越高，教師指出，這應有雙北和其他縣市差異，原因是雙北家長較高姿態、教師...聯合新聞網 ・ 1 天前
小六生揮刀踹師！怒嗆「當老師了不起嗎」 教育局回應了
新北市板橋區昨（13）日一名國小美術老師透露，一名小6的學生在課堂間反應，手作帽子被同學壓壞，還因此對老師發脾氣，美術老師則回說「是我的問題嗎？為什麼要對我發脾氣？」沒想到另一名同學竟開口說嗆老師，還拿美工刀上前作勢攻擊，雖然遭到其他老師制止，但他仍然怒踹老師一腳。對此，教育局回應，學校已經啟動輔導機制，將持續關心老師、學生的身心狀況。鏡報 ・ 1 天前
國小生持美工刀踹桌嗆「當老師了不起」 她心寒驗傷：我是來教書的
國小生持美工刀踹桌嗆「當老師了不起」 她心寒驗傷：我是來教書的EBC東森新聞 ・ 1 天前
板橋某國小師控遭小六生揮美工刀嗆聲 新北教育局：家長致歉允加強輔導
新北市板橋區一名國小美術教師在社群媒體Threads上發文訴苦表示，13日上課竟遇到學生疑似向她揮美工刀嗆聲、作勢要毆打的情況，事件引發網友關注，當事教師也表示自己足部受傷，已去驗傷。新北市教育局今（14）日回應，該案因學生誤會教師指責，情緒失控發生衝突，造成教師右腳挫傷，學生家長已向教師致歉，學校自由時報 ・ 1 天前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 20 小時前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 8 小時前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 7 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
母親不會英文卻親自教他！黃仁勳曝成功關鍵：「這精神」塑造了輝達
據《商業內幕》報導，「我媽教我英文，但她其實不會英文。」黃仁勳驕傲的說，「這句話本身就說明了一切。」黃仁勳出生於台灣，家人後來搬到泰國，9歲時他與哥哥被送往美國接受更好的教育。他先前曾提到，母親主要說台語，但仍在孩子們準備前往美國時，開始教他們英文。黃仁勳...CTWANT ・ 5 小時前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 4 小時前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 7 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前