甲埔大道進度突破九成！ 16.5億交通新廊帶今年底完工明年通車

「甲埔大道新建工程即將完工





台中市建設局投入近16.5億元推動「甲埔大道新建工程」，全長2.75公里、寬15公尺，連接大甲與外埔，目前工程進度已達93%，大甲與外埔兩端同步施工，預計114年底完工、115年第1季通車。

市府建設局指出，大甲、外埔地區主要聯外道路甲后路（市道132線）平時匯集主次幹線，車流量大、交通號誌也多，因國道3號大甲交流道是外縣市進入大甲區的主要道路，加上132線外環道車輛匯入，導致連接交流道往大甲方向的甲后路容易塞車，一到假日更是車陣綿延；而甲后路進大甲市區時需穿越鐵路地下道，也形成交通瓶頸，種種狀況讓甲后路交通非常壅塞，因此市府規劃聯外道路新闢工程。

廣告 廣告

市府也啟動外埔區甲東路第一公墓旁銜接道路拓寬評估，規劃將路寬由3至5公尺拓寬至8公尺，全長約1,260公尺，經費約1億2,878萬元，未來將串聯中山里、水美里及大東里，完善當地路網。

建設局強調，甲埔大道完工後將有效紓解大甲、外埔交通，提升行車安全並促進區域發展。



更多新聞推薦

● 中共宣布黃海實彈射擊 總統府：勿成為國際社會麻煩製造者