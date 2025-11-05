甲子園冠軍沖繩尚學來台 12月重啟台日高中棒球交流賽

日本今年夏季甲子園冠軍隊沖繩尚學高中將來台參賽！中華棒協與日本高等學校野球聯盟(高野連)確定重啟中斷8年的台日高中棒球交流賽，雙方將於12月25日至27日在新莊棒球場舉辦「2025年台日高中棒球交流對抗賽」，由今年黑豹旗冠、亞軍球隊迎戰日本北海道聯隊與九州聯隊，上演台、日高中棒球菁英對決。

「台日高中棒球交流賽」自2015年至2017年間舉辦3屆後因故中斷。中華棒協理事長辜仲諒2024年赴日拜會日本高野連會長時，雙方針對復辦事宜展開討論，最終拍板今年年底正式復賽。辜仲諒表示，希望藉由比賽促進雙方高中球員切磋球技、以球會友，這也是他推動強化亞洲棒球發展的重要目標之一。

本屆參賽陣容星光熠熠，日本九州聯隊確定由今年夏季甲子園冠軍隊沖繩尚學的王牌投手新垣有絃領軍來台，將與台灣黑豹旗冠軍隊上演「甲子園冠軍對決黑豹旗冠軍」的夢幻對戰。比賽將連續3天舉行，每天2場、共6場賽事，預計掀起年底棒球迷最期待的焦點戰火。

另一方面，今年中信盃黑豹旗冠軍戰將於11月30日在新莊棒球場登場。熱門球隊新北穀保家商與桃園平鎮高中有可能在16強賽提前碰頭，也意味自2013年首屆黑豹旗開打以來，兩支傳統強校將至少有一隊無緣四強。(編輯：鍾錦隆)