一甲子奉獻 與法國神父相遇

花蓮玉里天主堂神父劉一峰，時隔五年再次與國立自然科學博物館合作，將在明年三月出版新書《走徑東海岸—與法國神父相遇》。這本書呈現巴黎外方傳教會來台的神父們，從1948到1975年間的移動與傳教軌跡，以及當時來到台灣的第一人，包萬才神父的日記手稿，從神父的視角，看過去超過一甲子的花東發展，交融中西文化，到落地生根的故事。

「我們差不多兩天就來換空的籃子。」

從一籃又一籃的資源回收做起，在花蓮玉里服務的劉一峰神父，1966年僅有25歲的他，從法國來到台灣，從此就扎根在這個花東小鎮，一晃眼走過將近60個年頭。

為了記錄這段歲月，時隔五年，劉一峰神父再次和科博館合作，將在明年出版新書。這次要回顧巴黎外方傳教會來台的第一人，包萬才神父的日記，見證修會在花東發展的歷史與軌跡。

玉里天主堂神父 劉一峰：「包萬才神父，他最早的時候來 ，民國42年他們先是住在台中，後來也派一些(傳教者)先到東部來，那個時候東部沒有真正的發展，都是比較落後，(修會)也開了診所 ，也開始一面傳主的福音，另一面也做不少社會(福利)的工作。」

國立自然科學博物館副研究員 廖紫均：「透過一次又一次地去整理，神父們留下的日記 手稿，還有透過劉一峰神父，一直不斷地來解說，我們會希望說 能夠去把，過去的花蓮這段歷史的面貌，慢慢地去把它拚湊出來。」

「他們有些人才準備，要當神父了。」

出版工作進入最後階段，碰上經費缺口，幸好在地方人士的奔走之下，讓這本關於花東與神父們的故事，得以如期完成。

花蓮縣議員 魏嘉賢：「(神父們)對台灣的愛，絕對不亞於其他的民眾，不論在公益的部分，在建學校 在對於部落，教育 醫療等等的付出 不遺餘力，希望這本書可以讓更多人了解 ，也能夠把這段歷史記載下來。」

新書預計在明年三月發行，屆時科博館也將規劃主題展覽，帶領民眾走近這段歷史記憶。

