一甲子最好的禮物 中市春安國小新校舍動土

春安國小新校舍規劃圖

臺中市南屯區春安國小舉行新校舍興建工程動土典禮，市長盧秀燕、教育局長蔣偉民等人共同見證重要里程碑。這也是春安國小明年將迎來創校60週年最好的生日禮物。

盧市長表示，春安國小創校近60年來培育無數優秀學子，是地方深具歷史與溫度的一所好學校。因為人口增加，孩子自然也隨之增加，尤其南屯溪西地區因交通建設逐步到位，鄰近嶺東商圈及精密機械科技園區，住宅與社會住宅陸續推出，人口快速移入，使春安國小與文山國小學生數暴增，校舍空間已不敷使用，甚至出現學童需跨區就讀的情形。

盧市長強調，市府正是看見學校與家長的實際需求，才全額補助春安國小新校舍興建工程，最重要的目標就是增加校舍量能，讓更多在地孩子能就近就學，減輕家長與里長年年為學區煩惱的壓力。她說明，春安國小新校舍工程預計於114年開工、116年完工，市府投入約2億1,060萬元，興建三層樓新校舍、共24間教室，完工後將大幅提升學校容納量，滿足學區內學齡兒童就學需求。

教育局長蔣偉民表示，春安國小原有校舍空間已不敷使用，市府補助學校經費興建新校舍，規劃24間教室，並配合既有校舍動線，採用現代化設計理念，融合綠建築與永續環境概念，打造安全、舒適且富有人文氣息的學習空間，未來也將成為鄰近居民親近、共享的校園場域。