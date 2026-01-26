一甲子的祝福與喜悅 彰化榮家首度與慈濟舉辦歲末祝福
彰化榮家與慈濟結緣深厚，慈濟志工多年來每月定期走入榮家，帶領長輩進行團康活動，以歡笑與歌聲陪伴長者，早已成為長輩生活中重要而穩定的支持力量。今年更具里程碑意義，於26日首度在榮家中正堂隆重舉辦「歲末祝福感恩會」，將平日的歡樂關懷昇華為一場莊嚴而溫暖的心靈饗宴。
活動流程首先播放〈2025年慈濟大藏經〉影片，帶領長輩回顧慈濟一年來在全球各地投入救災、關懷與善行的足跡，透過影像感受人間大愛的實踐。隨後播放證嚴上人歲末祝福影片，引領與會大眾省思生命價值，並為新的一年送上平安與善念的祝願。
在祝福聲中，慈濟精舍師父親手逐一發放象徵祝福與智慧的「福慧紅包」，將關懷與溫暖傳遞到每一位長輩手中。適逢慈濟明年將屆滿60周年，今年的福慧紅包特別印有「60」字樣，讓長輩們在領取時倍感驚喜，也感受到一甲子的喜悅與祝福。證嚴上人表示，福慧紅包是愛的傳承與見證，祝福人人平安健康、福慧雙修。住民吳阿姨得知歲末祝福活動消息後即期待參與，當天領到紅包後，更珍惜地表示要好好收藏這份溫暖而難得的祝賀禮。
活動尾聲，慈濟精舍師父帶領全體人員手捧福慧燈，齊聲祈禱、彼此祝福，為新的一年許下平安與善念的心願，也誠摯祈願榮家長輩天天平安、自在喜樂，過好每一天。
彰化榮家主任蘇再勝表達由衷感謝，感恩慈濟志工多年來持續陪伴長輩，每月團康活動為榮家帶來溫暖與活力。蘇再勝表示，非常感謝慈濟基金會首度將如此莊嚴的歲末祝福活動帶進榮家，讓長輩能在熟悉、安心的環境中領受祝福與極具紀念意義的福慧紅包，展現對榮民長輩最深切的尊重與關懷，並祝福所有長輩與志工在新的一年身體健康、平安順心。
