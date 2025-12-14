甲子萬年 故宮博物院百年院慶特展

2025年是國立故宮博物院成立一百年，也是文物遷台一甲子、同時南部院區也滿10年，特別推出「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，南北院區聯展，回顧從皇家典藏、到全民共享的博物館歷程。這不只是中華文化的驕傲，也是重要的文化地標，每年參觀人數都有上百萬人。今天報導，帶您到外雙溪的本院區，透過國寶文物說故事，了解深受這座全世界喜愛的博物館。

國立故宮博物院副院長 余佩瑾：「它是有雙層你可以看到，中間有一條線它就是雙層，它彼此是可以轉動，它是轉心技巧。」

廣告 廣告

清朝乾隆年間，來自英國倫敦的舶來品「洋彩萬年甲子筆筒」，當時因應甲子年到來所燒製，也是實用的計年器，歷經282年歲月，精巧結構、和深遠寓意，從未改變。國立故宮博物院副院長 余佩瑾：「(清代工匠)他們製作的時候，就想像說它一定可以傳世久遠，直到萬年。」

同樣燒給皇家使用的，還有北宋的汝窯，天青色外觀，帶點文氣，適合拿在手上把玩細看，目前傳世不到百件，故宮的鎮館之寶「水仙盆」，是當前發現唯一沒有開片紋路的稀世珍寶。國立故宮博物院副院長 余佩瑾：「這個水仙盆它其實也是，清皇室收藏的一部分，就是要證明皇室文物，怎麼變成現代博物館藏品的經過。」

國立故宮博物院，收藏了將近70萬件，來自中國歷代皇室的珍貴文物和用品，原本都是北京紫禁城的寶藏，改朝換代後，皇室收藏就轉變為博物館的公共財。字體變化豐富，被譽為「蘇書第一」，收穫「天下行書第三」美名，寒食帖，傳達北宋蘇東坡鬱悶壓抑的情緒。國立故宮博物院助理研究員 陳建志：「它的裡面有很多哭 死灰，這些比較哀傷的淒慘的字眼，在他(蘇軾)的書法作品裡面出現，這也是在其他的作品裡面，非常少見的。」

留下了人生低谷記錄，是蘇東坡被貶到黃州第三年，寫下的二首詩，更是他最得意的書法作品，清朝乾隆皇帝收藏之後格外喜愛，在手卷上多處題字用印。國立故宮博物院助理研究員 陳建志：「從(作品)上面的印章，或者是歷代的文獻註錄，它其實是曾經在清宮的，只不過後來它有一段漂流的歷史，曾經到過日本由，(前中研院長)王世杰先生買下，後來在1987年的時候由國家買回來。」

寒食帖漫長、顛沛流離的命運，似乎和國立故宮博物院很類似。1931年九一八事變爆發之後，部分精品國寶先分成5批，展開驚險旅程。國立故宮博物院前副院長莊嚴之子 莊靈：「在當時代理行政院長宋子文他拍板，就是這個文物最先運到上海去，上海有什麼地方呢，上海有各國的租界，有英租界有法租界，即便日本人的戰爭打到上海，那麼租界應該是安全地。」

為了躲避戰火威脅，文物也被迫西遷到長沙、貴陽及重慶、南京等地，後來國共戰爭爆發，故宮精選文物，又跨海運到台灣。直到1965年11月12號，國立故宮博物院在台北開幕。 成立百年、文物遷台一甲子，豐富館藏會繼續承擔文化延續的使命，也會在時間洪流裡，成為連結過去與現代的關鍵樞紐。

更多 大愛新聞 報導：

過新年穿新衣 清寒家庭大滿足

上人行腳結束 感恩時刻暖心窩

