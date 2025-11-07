一甲子願行(5)－世界的希望：良心啟動願力願力引動善行

2024年大會點燈儀式，巴拿馬最高法院院長 (右二)、洪道子博士(右三)等貴賓逐一點燈。

▲2024年大會點燈儀式，巴拿馬最高法院院長 (右二)、洪道子博士(右三)等貴賓逐一點燈。

2024年全球首席大法官國際會議共有56國、超過200位首席大法官、大法官及各界領袖參加，11月23日大會中，洪道子博士《以良心願行實踐愛與和平》為題致詞，強調：「良心啟動願力，願力引動善行，善行將帶領人們遠離痛苦與災難，重回幸褔與善良的世界。」大會期間舉行世界之愛和平鐘鳴鐘儀典，匈牙利前總統等五位貴賓鳴鐘並許願，為世界祈福。

願力與行動是挽救世局的最後解方

親訪團舉辦愛與和平世界領袖高峰會、國際青年論壇，創造跨國、跨世代對談的機會。洪博士在「愛與和平世界領袖高峰會」發表致詞：「在眾多奉獻者的願力與行動下，『愛與良心』的價值得以在過去多次的黑暗歷史洪流中，突破烏雲迷霧，幫助世界綻放光明生機。」「你我乃至更多人願意以實際的心力奉獻，投入這個偉大的願力，實在是現今救助世界免於崩解的最後解方。」與談貴賓包括茅利塔尼亞憲法委員會主席、馬拉威最高法院上訴法院法官、利比亞最高法院院長、巴拿馬最高法院院長，以及安地卡及巴布達總督。

賴索托前首相Pakalitha Mosisili博士於青年論壇致詞，強調教育能帶來力量與希望，更能扭轉命運。太極門弟子及CMS學生分享親身實踐的經驗，培養年輕世代關心社會，凝聚成為讓世界變好的力量。

見證愛的茁壯讚嘆洪博士無窮無盡的能量

開幕式中場甘地夫人邀洪博士坐到她身邊，第一句話就問洪博士：「請問是甚麼力量讓你有無窮無盡的能量可以不停地，一直不斷地做？」當青年志工開始唱跳《Happiness is Everywhere》時，甘地夫人跟著像孩童般手舞足蹈。

鄭斐芬本身14次參加會議，分享她多年的觀察。甘地夫人的秘書Tanya Verma問洪道子博士：「Dr. Hong，你知道為什麼CMS的人都這麼愛你嗎？」Tanya表示，你們就像我們的家人，我們的一部份，這無關建立公關關係的層面，純粹就是一種感情。

「2007年親訪團第一次拜訪，當時Tanya才9歲，她10歲時代表印度到韓國首爾參加數學奧林匹克競賽！」鄭斐芬談到，18年來CMS學生們幾乎年年看到親訪團出現，我們傳遞的訊息就在他們心中發芽，對一個孩子內心產生很正面的影響。