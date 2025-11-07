一甲子願行(5)－多國元首響應良心時代運動

2014年大法官及貴賓們響應良心時代運動的盛況。（左圖）



▲2014年大法官及貴賓們響應良心時代運動的盛況。（左圖）



2019年大會開幕的聯合大遊行，慶祝聯合國大會通過訂定「國際良心日」。（右圖）

2014年全球首席大法官國際會議，太極門弟子分享「良心時代運動」掀起一股旋風，包括羅馬尼亞、阿爾巴尼亞、克羅埃西亞、南非、中非共和國等5國前任總統響應。2015年持續推廣此運動，獲得斯里蘭卡前總統、吐瓦魯總督、安地瓜及巴布達總督，以及印度內政部長等多位首長響應。

慶祝聯合國通過訂定國際良心日

2018年洪道子博士發起《國際良心日宣言》並推廣到印度，引起高度共鳴。印度健康和家庭福利部長Shri Jagat Prakash Nadda代表主辦單位頒發「終身成就獎」給洪博士，表彰他長期對促進世界和平的貢獻，象徵對洪博士有如對聖雄甘地一樣崇敬。洪博士也頒發「終身成就獎」給賈諦敘．甘地博士。

2019年全球首席大法官國際會議的開幕聯合大遊行，親訪團手持「國際良心日」旗幟慶祝聯合國通過訂定國際良心日。此行，洪博士特別致贈良心指南鐘給印度北方邦副省長Dinesh Sharma，以及賈諦敘．甘地博士，分享聯合國通過國際良心日此項人類偉大創舉。

世界願力日宣言：有良心，有願力，才有希望

2022年全球首席大法官國際會議，11月19日大會開幕儀式中，洪博士發表《世界願力日宣言》，呼籲世人以無私的和平願力，團結行動，開啟人類和平永續生存之路。

特別值得一提，洪博士是2019年聯合國通過訂定4月5日為「國際良心日」與2025年宣布7月12日為「國際希望日」的倡議者。有良心，有願力，才有希望，全球安全與穩定的前提是喚醒每個人的良心，從而產生慈悲心、包容、善行和希望的力量。