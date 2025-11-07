一甲子願行(5)－守護世界的希望 愛與良心培育青年志工

2022年洪道子博士(中)特別頒贈書給CMS校長Sangeeta Banerjee(左)及首席學術顧問Sunita Gandhi博士(右)。

▲2022年洪道子博士(中)特別頒贈書給CMS校長Sangeeta Banerjee(左)及首席學術顧問Sunita Gandhi博士(右)。

全球首席大法官國際會議於今(2025)年11月19日在印度召開，自2001年首度舉辦截至2024年，總計有142國，約 1,520 名首席大法官、法官與國家元首、領袖參與，特別值得一提，太極門掌門人洪道子博士帶領的世界之愛親善文化訪問團即將第17度參加。歷年來培育許多年輕世代擔任國際志工，並在大會中分享洪博士在聯合國推動的重要理念，包括：「良心時代運動」、「國際良心日」、「國際希望日」等，帶動良心啟航，形成善的蝴蝶效應。洪博士更於2010年獲頒「聖雄甘地獎」、2018年榮獲「終身成就獎」。

主辦單位城市蒙特梭利學校(City Montessori School，簡稱CMS） 創辦人甘地夫婦是偉大的教育家，該校獲聯合國教科文組織（UNESCO）頒發和平教育獎，獲《金氏世界紀錄》認定為全球最大學校之一，根據2023年統計學生人數超過六萬人。此國際會議特別以印度憲法Article 51 作為核心參考，關注全球 25 億兒童的安全與未來，強調全球團結與和平的重要性。

