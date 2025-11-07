一甲子願行(5)－愛與善良最有力的翅膀 青年世代點亮希望

2015年良心時代國際青年志工分享登上印度媒體頭版的喜悅。

▲2015年良心時代國際青年志工分享登上印度媒體頭版的喜悅。

「教育是培植人才的百年大計，更是良心的志業。」洪博士所發表的論文被貴賓多次引用。2014年太極門弟子首次在印度分享「良心時代運動」，並推動宣言連署，共有36國代表響應《良心時代運動宣言》，包含5國前總統、國務部長、議長、司法部副部長及36位法官、大法官等114位熱烈響應，被大法官讚譽為「讓人民幸福的力量」。親訪團多年參與大會，不只點亮希望，也看到許多青年世代的蛻變。

愛的魔法轉動世界太極門青年登上印度媒體

2015年全球首席大法官國際會議，此行親訪團共24人，其中11位團員為平均不到20歲的青少年，允文允武，不論文化展演、發表演說均獲得高度評價，更登上印度媒體India Time、The Pioneer等。

回顧10月11日全體會議時，開幕播放洪道子博士致詞影片《以愛守護和平 保障健康人權》就引起熱烈迴響。當天接續舉辦的研討會，南非高等法院法官Halima Saldulker致詞時特別引用洪博士的話：「面對現今的環境與挑戰，和平已不再只是你我共同的心願，更是你我共同的責任。」

年僅14歲的太極門弟子年吳懿庭也發表演說，引起熱烈討論。一名學生問：如何才能實踐和平？ Halima Saldulker法官表示：答案都在洪博士這篇論文裡面。並請吳懿庭朗讀論文中一段話：「每個願意為世界做些什麼的人，都是守護和平、守護人權的良心天使，心中的愛與善良是最有力的翅膀，勇氣和行動力是最強大的法杖，當善的力量串連，好人團結同心，愛的魔法就能轉動世界，帶來真正的和平。」

貴賓們紛紛呼籲良心的重要。來自美國賓州的女法官Cheryl L. Austin表示：每個人在自己的崗位上，都要有良心做對的事，就要像當法官一樣，她常常要辨別對錯。擔任良心志工的太極門弟子沈郁婷跟她分享洪博士的教導，人人都知道要做好的、做對的事，但常常因為外在因素，迷失了良心，所以做好事不容易，選擇做對的事更是需要勇氣的。「妳真棒！妳是對的！的確需要勇氣！」女法官讚嘆沈郁婷年紀輕輕就有此見解。

快樂無所不在印度學子熱情歌聲歡迎親訪團

2022年全球首席大法官國際會議期間，11月21日親訪團前往CMS校園進行文化交流，CMS學生特別合唱〈Happiness is everywhere〉(快樂無所不在)，帶來極大的驚喜！此曲由洪道子博士作詞、作曲，是數年來親訪團在CMS展演的曲目。親訪團也以精采的音樂、舞蹈進行交流，並引領全場師生一起靜心祈福60秒，還播放動畫影片〈Be the spark〉，為世界點亮希望之光。

洪博士致贈CMS文化交流感謝狀，並頒贈良心指南鐘、國際良心日畫冊、《活出心中的太極》書籍等給校長Sangeeta Banerjee及首席學術顧問Sunita Gandhi博士。

校長Sangeeta Banerjee表示，很感謝親訪團到該校散播喜悅和快樂以及和平的理念，現今的世界確實需要這些。身為老師，是給予者，她認為應用同理、耐心和愛來對待學生以及其他老師，並成為學生眼中的榜樣，讓他們藉此學習；更要廣傳愛與喜悅，這樣問題就會迎刃而解。