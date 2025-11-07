一甲子願行(5)－良心領航呼籲全球團結 締造善的蝴蝶效應

2008年太極門掌門人夫人游美容女士帶領親訪團出席會議，大家一起擺出「Energy」手勢。（左圖）



▲2008年太極門掌門人夫人游美容女士帶領親訪團出席會議，大家一起擺出「Energy」手勢。（左圖）



2010年洪道子博士(左)獲頒「聖雄甘地獎」，由印度北方邦城鄉發展暨環境部部長Nakul Dubey (右)頒發此崇高榮譽的獎項。（右圖）

長期以來，太極門掌門人洪道子博士持續倡導用愛、良心的和平文化，並將推展經驗帶到全球首席大法官國際會議，締造重要的歷史里程。回顧2007年親訪團首度參與此盛會，太極門弟子分享洪博士講稿《世界公民教育：生命和諧與陰陽之道》，以及「轉動好念 轉動世界」的行動力。2008年11月底孟買發生連環恐攻事件，不顧危險，太極門掌門人夫人游美容女士帶領親訪團出席會議，首次在印度舉行世界之愛和平鐘鳴鐘儀典，由CMS創辦人賈諦敘．甘地博士鳴鐘並許願，期望世界和平。

洪道子博士獲頒「聖雄甘地獎」

2010年全球首席大法官國際會議於12月10日開幕，特別舉行世界之愛和平鐘鳴鐘儀典，1989諾貝爾和平獎得主達賴喇嘛鳴鐘並許願：「真正的和平必由內心而來，因此我們必須澆熄心中的仇恨之火，這必須從教育做起。」當天由印度北方省城鄉發展暨環境部部長Nakul Dubey代表主辦單位頒發「聖雄甘地獎」給洪道子博士，表彰其長期促進全球融合，推動愛與和平所投注的努力與貢獻。

CMS師生響應洪博士發起「好心好文護地球」全球論筆活動。此活動總共獲得 196國，收錄超過25萬篇文章，成果遞交給聯合國參考，協助推動聯合國千年發展目標 (MDGs)。

首度在印度發表賦稅人權宣言

2012年全球首席大法官國際會議，洪博士以《21 世紀賦稅人權-知行合一之實踐》為題致詞，呼籲各國政府建立賦稅人權制度。並發表由聯合國NGO世界公民總會主席瑞內.瓦德羅及副主席洪道子博士共同發起的《賦稅人權宣言》，獲得53 國、117人連署，包括 74 位法官以及吐瓦魯總督、印度勒克瑙市長、北方省議會議長等響應。

中美洲法院秘書長Guerreo Mayorga表示：「我認為賦稅人權宣言在全世界上都是必要的，聯合國必須朝那個方向努力，我們需要一種共同的公約去保護世界上所有公民的人權。」