一甲子願行(6)－一代掌門胸懷：用心用功用忍用和

國際人權專家專程訪問台灣，從太極門案件檢視台灣人權發展。

毫無證據的黑函檢舉，侯寬仁光憑「有串證之虞」就將掌門人「收押禁見」，誰料這只是迫害的開端。

兩個月羈押期一滿，侯寬仁又故意延押一次。將近4個月，只偵訊掌門人3次，總共只花29分鐘，詢問13句話。侯寬仁的訊問態度惡劣：丟卷宗、拍桌子、大聲咆哮、語帶恐嚇；掌門人請求拿取有利書證的權利，都被他斷然拒絕。

即使局勢如此惡劣，掌門人仍心繫弟子，透過律師傳達給弟子的訊息，教導弟子要繼續「用心、用功、用忍、用和」。

利刃砍不斷柔韌能克剛

1997年5月26日台北地方法院首次開庭，陳煥生律師列舉八大理由，以聲請狀聲請裁定停止羈押。審判長當庭准許。掌門人總共被違法羈押了159天。

「真金不怕火煉！」陳煥生律師是刑事法權威，他剛從最高法院刑事庭第一庭庭長退休，看到起訴書內容直搖頭，並著手聲請解除收押，批評檢察官的羈押，比共產黨還恐怖。

太極門弟子回憶：「師父交保後寫了一封信給所有弟子，沒有任何埋怨，一心勉勵弟子好好練功：『太極門弟子最好的特質，就是有一顆最溫暖的心，真心真情，寬恕包容。師父希望你們的心能像水一樣溫柔：利刃砍不斷，柔韌能克剛。用寬恕包容化解誤會，用真情的光芒照亮周遭的人。』」

師徒同心度過抄家滅門危機

侯寬仁將掌門人夫妻所有的不動產、現金及終生累積財產，全部「扣押凍結、禁止移轉」，連幾千元的銀行帳戶存款都不放過。基本生活費、子女教育費均未留分文，嚴重剝奪掌門人夫婦及其家人受國際人權憲章所保障之「財產權、生存權」，企圖迫使道館無法維繫而自動解散！

1997年提起公訴後，侯寬仁竟然僭越職權，4月發函內政部，誣指太極門為邪惡宗教團體，要求解散。5月又發函全省八個縣巿政府「命令」解散太極門。6月發函給台北巿、台北縣政府工務局要求對太極門斷水斷電。掌門人帶著弟子們準備充足的文件說明，各單位確認太極門為合法團體，才免除這場滅門之禍。