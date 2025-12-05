一甲子願行(6)－島嶼天光：堅持心中的正義

建國百年發表首部《台灣賦稅人權白皮書》將太極門案列為重大稅務冤案。

▲建國百年發表首部《台灣賦稅人權白皮書》將太極門案列為重大稅務冤案。

太極門案件偵辦過程太過聳動，引起監察院自動調查。2002年3月4日監察院認定侯寬仁犯有八大違法，明確指出起訴書與證據資料存有扞格矛盾，據以提起公訴，不符證據法則。更要求法務部從嚴究責議處。

盼望6年多一審無罪相擁而泣

2003年9月25日一審判決被告等均無罪，太極門弟子激動相擁而泣。耗時六年多，歷經五位法官、六位公訴人。第五任法官趙子榮採用「交互詰問」方式，審理約二百證人證詞，逐一查對證據，判太極門無罪。

廣告 廣告

「整個案子能辦成功，說真的我對太極門是讚不絕口！」薛松雨律師與太極門師徒互動中有感而發指出，「我想假如套佛家的說法，沒有相當的修為，恐怕很難達到那種如如不動的境界。」

太極門案三審無罪無稅矚目案件無發回更審首例

2007年7月13日最高法院三審判決確定太極門無罪、無稅，無違反稅捐稽徵法，並認定「弟子贈與掌門人之敬師禮，既屬贈與性質，依所得稅法第4條第17款屬免稅所得」；「弟子間需要而統一購買練功服等代辦品，由師兄姊代辦，並非營利販售。」。太極門案創下重大社會矚目案件沒有發回更審的首例。

2009年所有遭侯寬仁檢察官羈押之無辜被告，均獲得國家冤獄賠償。

「司法案件當中會有這樣離譜的案子被起訴，這是司法的一個不幸。」陳昆明律師認為這是法務部應該要檢討。林鴻鵬律師指出，羈押是馬上剝奪人身自由的動作，搜索也是很嚴重，等於是抄家一樣。後來「第382號大法官解釋」，確定羈押的決定權回歸法院，後來搜索權也改回由法院決定。

太極門刑案耗費10年3個月審理，一、二審總共開58次庭，總時數約9,570分鐘，每次開庭時間平均約165分鐘。太極門案被監察院列為重大人權保障案件、中華人權協會在建國百年發表首部《台灣賦稅人權白皮書》也列為重大稅務冤案。

師徒對話：為何寧可被釘在十字架？

太極門假案被學者稱為「法稅照妖鏡」、「法稅228」，暴露台灣法稅暗藏戒嚴遺毒。

1997年國稅局就以補習班名義對太極門發單課稅並重罰。國稅局自始就違法，其一：刑案引起的稅案，要先等刑案確定性質；其二、沒有依職責調查，完全照抄起訴書。監察院曾經調查太極門稅案，指出國稅局七大缺失。2007年刑事三審判決確定太極門無罪、無稅，國稅局未主動撤銷違法稅單。儘管，太極門在行政救濟贏了國稅局18次，在「球員兼裁判」的官僚體制，國稅局只是修改稅單金額，不斷重複發單，形成「萬年不死稅單」，讓人民陷入行政救濟的絞肉機裡反覆折磨。逼迫台灣人接受「多少繳一點」的陋習，何來賦稅正義？

太極門弟子談到，某一天，弟子興奮的跑去跟師父說，「我們可以跟國稅局協調到很低的金額和解，而這個金額，我願意幫忙出。」掌門人聽了勃然大怒，他教導弟子應明辨是非對錯，該繳的稅，一毛都不能少；但不該繳的稅，一毛都不能繳，並引耶穌為例，耶穌也可以選擇不被釘在十字架，為何寧可被釘在十字架，還遊街讓世人看？如果要和稀泥，「多少繳一點」的和解，他寧願不教了！