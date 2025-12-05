一甲子願行(6)－悲憫台灣 1219事件啟示錄

2018年太極門掌門人洪道子博士在聯合國紐約總部鳴響世界之愛和平鐘。

▲2018年太極門掌門人洪道子博士在聯合國紐約總部鳴響世界之愛和平鐘。

面對充滿動盪與不確定性的時代，2025年國際人權日以「人權，我們的日常所需」為主題，強調人權是積極的、必不可少的、可以實現的，人權對全人類而言仍是制勝之道。聯合國大會定每年12月10日為國際人權日，紀念1948年12月10日通過《世界人權宣言》。宣言第一條揭示：人生而自由，在尊嚴和權利上一律平等。 他們賦有理性和良心，並應以兄弟關係的精神相對待。確立不論種族、膚色、宗教、性別、語言、政治等，每個人都應享有不可剝奪的權利。

2018年10月1日在聯合國紐約總部首度鳴響世界之愛和平鐘，由太極門掌門人洪道子博士親自鳴鐘九響並許願及致詞：「有了良心，才有愛與和平，人人才能享有人權；有了良心，才有人權的實踐，才能促進世界的愛與和平。」引起高度共鳴。他是促成聯合國訂定「國際良日心」、「國際希望日」的倡議者。長期以來，洪博士帶領太極門弟子及國際志工推動用愛與良心促進和平文化，還拜訪120國。很難想像，深受國際各界讚譽的洪博士，三十年前在台灣竟遭到假案整肅，本期特別報導1219太極門人權迫害事件，揭開威權餘毒以法、稅迫害人民的真相與啟示。

本專題深入系列報導

●1219事件：台灣戒嚴餘毒作祟

1219這一天槍口對準善良百姓

白色恐怖無辜孩子也遭殃

●一代掌門胸懷：用心用功用忍用和

利刃砍不斷柔韌能克剛

師徒同心度過抄家滅門危機

●島嶼天光：堅持心中的正義

盼望6年多一審無罪相擁而泣

太極門案三審無罪無稅矚目案件無發回更審首例

師徒對話：為何寧可被釘在十字架？

●轉型正義平反假案政府應勇於改正錯誤

1219太極門事件世紀法稅冤案

太極門人權迫害案11度提交聯合國人權理事會