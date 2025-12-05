一甲子願行(6)－轉型正義平反假案 政府應勇於改正錯誤

國際人權學者呼籲台灣政府解決太極門案件，落實轉型正義。

▲國際人權學者呼籲台灣政府解決太極門案件，落實轉型正義。

2020年12月國際權威的人權雜誌《寒冬》集結25位國際專家聯名寫信給蔡英文總統，敦促盡速解決指標性太極門案件。「世界正在關注太極門案，因為這彰顯年輕的民主國家，在轉型過程中，是否願意捍衛基本人權與宗教信仰自由，並對過去的錯誤補償與反省。」

1219太極門事件世紀法稅冤案

2020年8月太極門未欠稅，土地卻被強行拍賣、收歸國有，此事成為震驚國內、外的人權迫害事件。

廣告 廣告

中華人權協會名譽理事長蘇友辰在ET today 新聞雲發表文章〈太極門冤稅案國稅局違法徵收能落袋為安嗎？〉蘇律師以「世紀法稅冤案」稱呼太極門案，直指「由刑案濫權起訴所衍生的錯誤稅單，多年來，財政部中區國稅局不僅未依法撤銷，甚至還在2020年8月透過行政執行署新竹分署，強行將太極門的道館預定地違法拍賣，……戕害人民受《憲法》保障的財產權。」國稅局不斷以「切香腸」的方式重新發單，讓當事人身心飽受「萬年稅單」之折磨及痛苦。蘇友辰總結，假設國稅局已依照往例舊習論功行賞，配發查案績效獎金，難道他們捫心自問能不愧對人民而落袋為安嗎？

太極門人權迫害案11度提交聯合國人權理事會

太極門事件引起國際關注。2020年12月10日新興宗教研究中心（CESNUR）和人權無國界組織（HRWF）聯合發表人權白皮書—《被拒絕的正義：台灣太極門案》，並公布在CESNUR網站提供全球各界了解，近年，越來越多國際專家學者投入研究。

2024年一群國際人權專家來台參訪「太極門1219事件不義遺址」，包括汐止瑞士山莊、高雄瀨南街道館以及2020年遭強行收歸國有的苗栗修行道場預定地，見證後威權時代國家暴力對人權迫害的歷史。

截至2025年，太極門人權迫害案已經11度被提交給聯合國人權理事會，聯合國經社理事會認可的非政府組織CAP-LC（爭取個人及組織良心自由協調會）提出呼籲：「所有國家和國際機構保持警惕，避免利用不當課稅來針對無辜公民，並被用作侵犯宗教和信仰自由的工具。」呼籲平反太極門案並提供全球借鏡。