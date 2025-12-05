一甲子願行(6)－1219事件：台灣戒嚴餘毒作祟

太極門古傳氣功武術修行門派，師徒相傳，追求身心靈平衡。

▲太極門古傳氣功武術修行門派，師徒相傳，追求身心靈平衡。

武俠小說門派蒙難的情節在台灣發生，當公權力被操弄，再利用媒體鋪天蓋地的負面報導，受害者不只被箝制言論，還淪為「全民公敵」。

1996年首度舉行總統直選，選後掀起宗教掃黑，一些在大選中未表態或支持其他總統候選人的團體，疑似遭到整肅，太極門也遭到池魚之殃。

1219這一天槍口對準善良百姓

1996年12月19日下午，僅因不實黑函的指控，台北地檢署侯寬仁檢察官即帶著大批檢調人員、荷槍實彈的警察、以及媒體記者，衝入太極門大安道館，大動作翻箱倒櫃。在沒有實質的證據之下，檢警仍強押部分太極門弟子到台北市調處，引起民眾側目。這一天太極門全省道館以及弟子住所共19處遭大規模搜索，造成善良人民的恐慌。

侯檢察官在四個月偵查期間，總共簽發搜索太極門道館及弟子居所35處，並羈押掌門人夫婦及太極門弟子共四人。更蓄意釋放訊息給媒體，總計400多篇報導(平均每天有3~4篇)，以及12家電視台70次以上的錯誤不實播報，造成「未審先判」的傷害。

白色恐怖無辜孩子也遭殃

宛如回到戒嚴時代，侯寬仁還放話：「要再抓200多名太極門弟子」，製造白色恐怖，威逼大家不敢出面說出事實真相。更可怕的是，竟有調查員到國小校園意圖帶走上課中的學童，藉以恫嚇其身為太極門弟子的父母，幸經校方發現有異，即時通知父母，才使檢調未能得逞。上萬名太極門弟子及其家庭終日惶惶，無法安心度日，還蒙受外界許多責難、懷疑的聲浪。只是單純的練功，卻被國家公權力迫害，身心承受的傷害難以估計。