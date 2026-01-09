一甲子願行(7)－呼應聯合國SDG目標 以良心為本挽救地球與人類

2016年聯合國秘書長潘基文與太極門弟子合影，響應良心時代運動。

2016年是聯合國推動永續發展目標（SDGs）的第一年，第66屆UN DPI/NGO會議在韓國慶州舉行，聯合國秘書長潘基文出席大會開幕式，呼籲所有的NGO一起幫忙聯合國推動公民教育。大會展示區，潘基文聆聽太極門弟子及志工解說《良心時代運動宣言》和《世界公民宣言》並合照留念。

呼應聯合國永續發展目標（SDGs），洪道子博士發表「從良心、教育和文化來談全球世界公民的希望」論文，期望塑造一個以良心為本的愛與和平的文化，有助於推動各項永續發展的協議與行動方案。指出「一個根本，改變我們的世界；三角平衡，挽救地球與人類」，一個根本：「心是主宰，決定個人與世界的命運。愈多世界公民的良心覺醒，環境的安全指數就愈提升……。」以「良心」為三角頂點，延伸至「文化」與「教育」兩端，即可創造出安定平衡的永續之道。此行，洪博士獲得The Light Millennium創辦主席Bircan Ünver頒發「世界公民和平文化教育獎」、聯合國NGO AWC主席瑞內・瓦德羅博士頒發「世界公民永續發展獎」，表彰他對促進世界之愛與和平文化、世界公民教育的貢獻。

會議閉幕式上，烏干達教育服務組織副處長Teopista Mayanja呼籲：「自私、貪婪、冷漠是剝奪和平的三大元兇；我認為必須在我這次接觸到的『良心時代運動』作連結，希望所有人能夠一起為推動教育而努力！」