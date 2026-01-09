一甲子願行(7)－用愛與良心促進和平文化 洪道子獲頒美國總統終身成就獎

Agorom C. Dike博士(右)頒發美國總統拜登簽發的「總統終身成就獎」給洪博士(左)。

▲Agorom C. Dike博士(右)頒發美國總統拜登簽發的「總統終身成就獎」給洪博士(左)。

2017年5月洪道子博士率領代表團受邀訪問巴林，受到巴林首相辦公室高規格接待。洪博士和巴林各大宗教領袖會晤，展開愛與和平的智慧對談，包括伊斯蘭教、印度教、基督教、東正教等超過十位宗教界領袖，洪博士提到包容與和平的密切關聯及重要性。9月在紐約，合辦愛與和平文化交流晚會，近250名政要，包括各國駐聯合國大使、各界領袖出席盛會。

2018 年4月5日開始，洪博士帶領志工在紐約及維也納聯合國總部，與巴林、吉里巴斯等各國大使召開多場會議，共同研擬「用愛與良心促進和平文化」的決議文。大約在一年半的期間，親訪團陸續造訪38個國家，宣導用愛與良心促進和平文化。

2019年7月25日在第73屆聯合國大會期間，聯大會通過巴林王國提交的名為「用愛與良心促進和平文化」的決議文，宣告4月5日為「國際良心日」，提升全球意識和行動力，將可提醒人們自我反省，激發改變世界的關鍵轉折點，從最根本的方式來改變世界，實現世界和平。

2023年3月加勒比海和非洲基於信仰的領導力會議創始人兼主席暨白宮基於信仰的內閣辦公室的聯絡人Agorom C. Dike博士頒發美國總統拜登簽發的「總統終身成就獎」表彰洪博士和世界之愛和平總會的成員，為美國奉獻總計120萬個小時。