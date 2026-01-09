一甲子願行(7)－當良心成為全球語言 良心時代運動點亮世界

2014年良心時代運動全球啟動儀式，台灣與全球共25地連線。

▲2014年良心時代運動全球啟動儀式，台灣與全球共25地連線。

2026年元旦升旗揭開新年序曲，充滿祝福與期許。2025年全球承受科技浪潮、氣候變遷的震撼，外加流行疾病、戰爭的威脅，永續發展議題不容忽視。回顧2014年1月1日太極門掌門人洪道子博士發起「良心時代運動」，期望人類原有的本善與良心甦醒，以正向能量來穩定動盪的世界。洪博士宣告的《良心時代運動宣言》在五大洲掀起浪潮，從紐約到印度，被譽為讓人民幸福的力量，多位國家前元首也紛紛響應，此宣言獲得200個國家及地區人士連署，凝聚為全球愛與良心的和平文化。

廣告 廣告

本專題深入系列報導

●鼓動愛與和平的翅膀

良心文化成為普世價值呼應聯合國SDG目標以良心為本挽救地球與人類

用愛與良心促進和平文化洪道子獲頒美國總統終身成就獎

良心啟航台灣發光小愛到大愛的外掛人生

●科技要讓人類與自然共存：IC設計先驅吳欽智

●教育發現孩子的亮光：張哲維分享開外掛人生

●醫師放下手術刀守護生命：商東福的濟世之路

●照顧銀髮族的小太陽：良心快樂社工蔡碧真

●環保啟動良心愛地球：羅條原體悟億萬生靈皆手足