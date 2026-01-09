一甲子願行(7)－良心啟航台灣發光 小愛到大愛的外掛人生

(左起)IC設計先驅吳欽智博士、發明家張哲維教授

▲(左起)IC設計先驅吳欽智博士、發明家張哲維教授

「人人都是良心的領袖」，每個人手中都握有啟動和平能量的鑰匙。特別報導在台灣這片土地的故事，一群人堅守各自崗位，在科技、教育、醫療、社工、環境永續等領域，發揮影響力，自助助人，形成善的能量圈。如洪道子博士所說：「人人有良心，天下皆太平；人人有快樂，家家皆幸福。」

科技要讓人類與自然共存：IC設計先驅吳欽智

「研發不是追趕潮流，而是洞察未來的能力。」吳欽智投入電子科技領域四十餘年，是台灣IC設計的先驅，見證台灣電子產業的崛起與轉型。1987年他應邀返台創立揚智科技，篳路藍縷，曾發展到年營業額達80億的規模，為台灣IC設計界領頭羊。回顧1987年台積電正式商轉，第一個客戶就是揚智科技。年屆80歲的吳欽智神采奕奕，平日在太極門練氣養生，更以良心面對世界。現任華碩技術長，他不只重視產品性能，更推動節能減碳與環境友善的設計理念，積極推動綠色製造，希望為下一代留下宜居的地球。「如果科技不能幫助人類與自然共存，那它的進步只是幻象。」

廣告 廣告

教育發現孩子的亮光：張哲維分享開外掛人生

「拿60分或90分的證書都一樣大張。」張哲維笑稱年少是「放蕩子」，讓學校很頭痛。卻寫下後段班生考取博士班榜首的勵志故事。大三進入太極門是他命運的轉捩點，師父洪道子博士語重心長地對他說：「要造就身心靈天天漲停板。」這番話點醒他。張哲維的人生如同開外掛，曾經榮獲國際傑出發明家學術「國光獎章」、教育部教學實踐研究績優獎及國際Science, Health, and Engineering領域的傑出研究獎，至今累積超過百篇學術論文與20多項專利。張哲維現任國立臺灣體育運動大學教授，幫學生們找到亮光點，將良心教育理念融入動畫與遊戲設計課程，提升學習動機與創新思維，引領許多學生考取國際證照。