一甲子願行(7)－醫師放下手術刀守護生命：商東福的濟世之路

▲(左起)商東福醫師、快樂社工蔡碧真、發明家羅條原先生

「醫療人權從尊重生命、建立制度開始！」衛生福利部社會保險司前司長商東福獲得2023年模範公務人員，表彰其推動健保改革的貢獻。商東福原是位知名的胸腔外科醫師，因為太極門師父叮嚀弟子「真公益在救人心」。他回想行醫40年，曾經全力搶救一位遭仇家刺傷心臟的病患，康復後竟說：「我要去報仇！」讓他驚覺：「救得了心臟，卻救不了心。」尤其2003年SARS造成全球大恐慌，毅然在49歲重返學校讀書，決心投入公共衛生領域。他曾代表參與亞太區域相關健康事務工作（APEC衛生工作小組）並擔任副主席，以及台灣國際醫衛行動團隊執行長，對提升台灣在人道醫療與國際健康責任的能見度有貢獻。

照顧銀髮族的小太陽：良心快樂社工蔡碧真

「良心是一種對待自己與他人的方式，不只是個道德標準。」榮獲衛生福利部社會及家庭署社區金點獎「金點英雄」優選獎的蔡碧真，服務於新北市的公共托老中心，自詡為良心快樂社工。她不喜歡處理人際關係，曾是社工界逃兵。太極門師父引導她學會愛自己、愛別人。蔡碧真45歲踏入社工界，樂在工作中，至今獲得副總統、衛福部長及新北市市長、文化部等多項獎項肯定。「快樂，也可以成為習慣。」她連續多年策劃「礦男煤女銀髮藝術展」，讓老人家的作品有機會被看見、被讚許，提升榮耀感與自信心，還獲得文化部文馨獎「年度創意獎」的肯定。

環保啟動良心愛地球：羅條原體悟億萬生靈皆手足

羅條原研發的蚓菜共生「組合式生態植栽器」，此專利設計產品獲得2019年第30屆馬來西亞ITEX國際發明展環境能源類金牌獎以及泰國國家研究會頒發的世界最佳產品金牌獎兩面金牌，實為台灣之光。他受到洪道子博士發起良心時代運動影響，尤其引導弟子「億萬生靈皆手足」這番話所啟發，體會到任何有機物與無機物都有其存在意義，開始思考如何降低食物的碳足跡並兼顧食品安全。羅條原投入魚菜共生領域，農場採用古農法，透過微生物菌發酵處理與先進技術，結合養殖與種植間的平衡與循環，推廣友善農法以行動護衛地球。