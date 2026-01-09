一甲子願行(7)－鼓動愛與和平的翅膀 良心文化成為普世價值

(右起)1996年諾貝爾物理獎得主Osheroff教授、洪博士、矽谷核心城市Milpitas市長Jose共同啟動良心笑臉球，一起守護良心。

「良心時代運動」於2014年2月16日舉辦全球啟動儀式，當天台灣與全球共25地連線，遍及美國、加拿大、英國、荷蘭、義大利、澳洲等國，更收到40多國元首、政府首長及聯合國大使、代表等的祝賀。8月在聯合國掀起一股良心時代旋風，第65屆UN DPI/NGO會議在紐約召開，洪博士在討論基因改造食物的研討會上，指出對當前糧食短缺，食品安全等問題的解決方案，最根本的方法就是人心的正義。

「良心時代運動」由世界之愛和平總會、聯合國NGO世界公民總會、太極門氣功養生學會三個組織共同發起，透過良心時代運動國際志工推廣到全球，超過三千個組織共同推動，獲得各階層響應。此外，配合聯合國及國際重要紀念日舉辦論壇。10月呼應聯合國「世界教師日」舉辦「良心覺醒 國際論壇」，被列入WTD網站的紀念活動之一，美國聯邦眾議會外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）等政治及教育界人士出席與談。美國眾議院、參議院及核桃市均頒發表揚證書給洪博士，感謝他將愛與和平的理念推動到全球。12月在印度舉辦全球首席大法官國際會議，被大法官讚譽為「讓人民幸福的力量」，短短幾天共有36國代表響應，包含5國前總統、國務部長、議長、司法部副部長及36位法官、大法官等114位。

2015年6月國際志工展開加州良心文化之旅，6日在環球影城希爾頓酒店舉行「良心覺醒 世界公民共創愛與和平心時代」公益晚會，好萊塢明星、各界領袖超過三百多位來賓齊聚。洪博士獲世界電影學院頒發「人道精神獎」。11日在史丹佛大學舉辦「良心覺醒 愛與和平音樂會」，1996年諾貝爾物理獎得主史丹佛大學物理系教授Douglas Osheroff等鳴鐘並許願。Douglas Osheroff教授：我認為良心言簡義深，我們必須承認良心涵蓋的範圍甚廣，不僅是發展新科技改進人類生活的責任，也包括保護地球……。而我們今天透過這場活動感受到了，這真的是個完美的活動。