一甲子願行(8)－他們讓台灣發光 元氣的孩子潛能無限

陳羿岑(左二)全家人都在太極門練功，全家同心造就金牌選手。

▲陳羿岑(左二)全家人都在太極門練功，全家同心造就金牌選手。

孩子擁有無限潛能，如何在自己的賽道上盡情奔跑，更成為台灣之光。這群從小在太極門長大的孩子充滿自信與活力，即使面對挫折、壓力，依然能夠堅持完成最好的自己。

相信自己陳羿岑持續奔跑的冠軍路

史上最年輕的田徑金牌得主陳羿岑，年僅13歲，就以53.13秒佳績，於全運會女子400公尺奪金。2024年全中運更囊括五項金牌，並於400公尺項目，跑出U18、U20全國紀錄，躍升台灣史上第3傑。2025年全運會女子400公尺，陳羿岑再度奪金，完成三連霸，隨即赴日展開留學訓練。陳羿岑表示，感謝教練林智偉用心指導，太極門師父教導「相信自己」，成為關鍵時刻突破自我、全力以赴的重要力量。2025年她代表台灣前往塞爾維亞參加世界中學生運動會，儘管當地海拔高、氣溫較低，陳羿岑仍在200公尺與400公尺雙雙奪金並打破大會紀錄，為國爭光。陳媽媽表示，羿岑從小在太極門練氣修心，培養堅韌的意志力和團體合作的能力，也學習如何克服困難，勇往直前。

廣告 廣告

玩出高境界 華裔女孩沈敬甯勇奪VEX冠軍

2025年VEX機器人世界錦標賽在美國德州達拉斯盛大登場，吸引60多國、超過2,000支隊伍同場競技。在高度競爭的高中組賽事中，美國洛杉磯亞凱迪亞高中17歲華裔女孩沈敬甯，帶領VEX機器人社團勇奪「機器人遊戲設計挑戰賽」冠軍。評審指出，這不僅是一部操作優異的機器人，更是一個具備嚴謹工程思維與教育價值的完整專案。沈敬甯從創意發想到實作執行，沉著冷靜領導團隊克服挑戰，在進入決賽的36強中脫穎而出。沈敬甯自小展現多方才華，曾經獲得美國總統教育獎勵計畫的學生之一。她感謝太極門師父平日引導：「把學習和比賽當作玩樂」，讓她在壓力中保持平靜，轉化為前進的動力。