一甲子願行(8)－全球推崇太極門文化 良心啟動蝴蝶效應

▲太極門師徒拜訪五大洲進行和平文化交流，獲得國際許多友誼。

氣候變遷、污染威脅、戰火未息，地球面臨多重危機的關鍵時刻，如何創造全球安定平衡的永續之道？良心時代運動發起人洪博士呼籲以「良心」為三角頂點，延伸至「文化」與「教育」兩端。他帶領世界之愛親善文化訪問團在全球倡導良心文化，截至2026年1月拜訪122國。2024年洪博士在厄瓜多發表「太極門及其對青少年教育的影響」演講，強調推動良心教育是全球刻不容緩的行動。太極門文化是愛與和平的良心文化，良心是人性之善，經由心靈教育啟發良知和自我覺醒，能夠止惡揚善，影響家庭、社會和世界。此番精闢見解獲得國際好評。

