一甲子願行(8)－地球永續發展：盧明俊守護土地的使命感

(左起)台灣環境工程界重要推手盧明俊教授、發明家官賢相先生

「願2050淨零碳排的目標能夠準時達成。地球可以永續發展。」中興大學環境工程系講座教授盧明俊是台灣環境工程界的重要推手。2025年榮獲國際傑出發明家名人堂獎，獲賴清德總統接見。他的研究橫跨污染防治、循環經濟、低碳技術，曾榮獲2019年及2024年國科會傑出研究獎，並榮獲「侯金堆傑出榮譽獎」與「傑出工程教授獎」。榮耀背後也曾遭逢巨大考驗，多年前妻子罹患惡性淋巴腫瘤，身心飽受折磨，慶幸進入太極門練氣養生，妻子重獲健康，還在千禧年生了女兒。盧明俊強調：人生最值得的事莫過有明師指引，習得智慧。「太極門讓我明白，永續不只是國際會議上的名詞，而是和每一口呼吸、每一次選擇息息相關。」他提醒學生：環境工程師要有守護土地的使命感。他領軍的研究團隊多次奪得鉑金獎、金牌獎等多種獎牌；還指導100餘位東南亞各校博碩士班研究生來台完成其論文研究，培植人才為地球永續發展而努力。

台灣創新教育國際發光：官賢相為學生築夢

2025年歐洲盃EUROINVENT國際創新發明展，官賢相率領台灣學子勇奪三面金牌與三項國際特別獎，將台灣的創意推向世界。他長期於各級學校教授科學、機器人與創意發明課程，2023年經由世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）推薦，官賢相榮獲歐洲地區榮譽勳章委員會頒授「科學與創新」騎士榮譽勳章，是台灣首位獲此殊榮的發明家。以前是拼命三郎的官賢相，34歲突發腦幹中風，病癒後陷入憂鬱症與病痛困擾。進入太極門開啟新的契機，因而學會身心靈平衡之道。2020年COVID-19疫情嚴峻時，他獲得獎牌數高達89面，比前6年合計的84面還多。他所指導的學生因優異表現，超過170位獲得教育部接見。官賢相最開心的是：「我實踐了對師父的承諾—要教導學生成為對國家社會有貢獻的人。」