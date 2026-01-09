一甲子願行(8)－改變命運改變世界 練氣養生再創人生巔峰

(左起)醫療貢獻獎得主林水龍院長、台灣金融轉型的推手陳嘉鐘先生

業界頂尖人物在想甚麼？在專業領域發光，除了獲得榮耀，更重要的是體現生命價值。因緣際會進入太極門，真正懂得愛自己、愛別人，期望人人享有健康快樂與幸福。

醫療貢獻獎得主林水龍：推崇身心健康的預防醫學

行醫逾半世紀的乳房外科權威、台北仁濟院暨附設仁濟醫院總院長林水龍，獲得2025年衛福部頒發首屆「醫療貢獻獎」，表彰他長年推動醫療公益與預防醫學貢獻卓著。他曾任衛生署醫管會執行長、台北醫院等多家公立醫院院長，在2004年率先引進全台首部「專用型乳房磁振造影（乳房MRI）」設備，開創乳癌篩檢新紀元。林水龍說：「預防勝於治療，健康存摺才是人生最重要的一本存摺。」這位醫界權威也坦言，長年高壓的外科工作曾讓他身心俱疲、脾氣急躁，進入太極門成為人生重大轉折。「氣功讓我找到快樂的基因，重新理解醫病先醫心的重要。」林水龍強調，醫療的根本是良心，醫師不只是治病，更要用愛與正向能量療癒人心。他期望帶動更多人關注預防醫學與身心健康，讓社會更健康、更有愛。

台灣金融轉型：穩健與創新的推手陳嘉鐘

台灣金融業邁向國際化與數位轉型過程，陳嘉鐘扮演關鍵的角色。他是台灣網路銀行的先驅之一，1992年帶領玉山銀行部屬規劃出全台第一套網路銀行，改變銀行經營型態，連日本也派人前來觀摩。陳嘉鐘時常擔任開路先鋒和救火隊任務，從電子金融到信託、財富管理、證券等領域。此外，他曾經擔任兆豐金控董事、玉山證券董事長，在快速變動的市場環境中保持穩健經營。陳嘉鐘分享致勝秘訣：「人的潛能很強，不要框住自己」，那是太極門師父洪道子博士給予他的啟發，也成為人生重要的信念。「師父所教的陰陽哲理，平衡之道，其實正是管理的根本」。