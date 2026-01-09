一甲子願行(8)－教AI教父黃仁勳打球12歲棒球小子Henry

(左圖)來自台灣的Henry(右)，擔任黃仁勳的棒球小教練。



▲(左圖)來自台灣的Henry(右)，擔任黃仁勳的棒球小教練。



(右圖)童奕盛在擔任守門員上展現了靈活的反應與速度。

】2024年舊金山台灣日活動，輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳披上「93號」棒球衣在美國Oakland A\\\'s球場擔任開球嘉賓，來自台灣的蔡承憲(Henry)是他的「小教練」。別看Henry年僅12歲，5歲就加入社區棒球隊，年年被選入社區的全明星隊。他在8歲進入太極門練功，透過呼吸吐納，提升專注力。Henry說：「師父教弟子每天要練5分鐘自我反省的功夫，藉此反思改善學習方法，反省失敗的原因，不讓輸球或負面情緒影響自己。」一家三代都在太極門練氣養生，看到家人笑容越來越多，Henry很喜歡這種改變。個性害羞的他，也學會跟家人與同學分享學校生活和棒球的事。

哥德盃世界前八強童奕盛：繼續再拼一球

台灣隊在2024年哥德盃擠進前八強，這場被譽為足球界「青少年世界盃」，U12(未滿12歲)共有123支隊伍參賽。在瑞典比賽時，擔任守門員的童奕盛表現的冷靜、敏捷，並與球員良好溝通，獲得教練一致好評。守門員是全隊防守的最後一道防線，承受巨大心理壓力。童奕盛展現超年齡的高EQ：「我覺得沒有很大壓力，因為被進球的時候，就會覺得盡力就好，然後繼續再拼一球。」他表示，「太極門師父常常說，我們就是盡力而為，然後努力！」