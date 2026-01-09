一甲子願行(8)－閃電7號為國爭光 正能量讓孩子有底氣

吳柏毅和吳柏均兄弟倆在WRO國際奧林匹亞機器人美洲公開賽為國爭光，開心展示國旗。

2025 WRO國際奧林匹亞機器人美洲公開賽，台灣代表隊「閃電7號」在「機器人任務」國小組獲得第四名佳績，為國爭光。「閃電7號」由吳柏毅、吳柏均兄弟檔及林帥組成，在教練李律穎帶領前往巴拿馬參賽。第一次參與國際賽事，吳柏毅談到初賽太緊張導致失誤，「我覺得很難過，想到太極門師父曾說：堅持下去，要認真做完一件事 !」他很快擺脫失落情緒，專心迎戰。接下來的競賽更具挑戰性，只有台灣隊成功解開高難度的特規題，從14國、41支參賽隊伍中脫穎而出。9歲的吳柏均說：我覺得全部都是「玩」！靦腆的他沒把勝負當壓力，表示明年仍要繼續參賽。吳媽媽分享平日的教育：「太極門充滿正能量的氛圍，讓全家人可以接納孩子各種大膽的創意，而不是急於引導或評價；也幫助孩子快速轉念、調整情緒的能力。」

靜心神助攻高聖曄獲世界盃有氧體操銅牌

2023年第34屆鈴木世界盃有氧體操錦標賽在日本舉行，高聖曄與隊友在「12-14歲」三人組獲得銅牌，為台灣爭光。有氧體操是結合有氧舞蹈與競技體操，考驗選手的柔軟度、肌力與肢體語言，以及藝術表現力與整體協調性。比賽一開始，高聖曄覺得表現得不如預期，想到師父的叮嚀「靜心、提氣，展現自己的氣勢和架勢」，他試著讓心安定下來，調整呼吸，想著每個動作的發力點、教練的提醒。進入決賽，高聖曄更能勇敢大方展現自己，成功拿下銅牌。他感謝教練及隊友，以及父母的支持和陪伴，更感謝太極門師父的教導。並期許自己能以更積極正向的心態繼續提升實力和成績。