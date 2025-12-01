甲狀腺乳突癌占所有甲狀腺癌8成 女性發生率是男性3倍





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】藝人林欣霈在幾年前發現罹患甲狀腺乳突癌，回想起發病前半年的狀態，她持續感到異常疲累且脾氣變差，當時卻誤以為只是工作壓力。直到34歲生日在朋友勸說下安排全身健康檢查，才發現甲狀腺有多顆結節，穿刺檢查確診為「甲狀腺乳突癌」。術中發現癌細胞已擴散至淋巴，因此切除右側甲狀腺及部分淋巴，所幸經過手術及放射治療後已康復並定期追蹤。



疲累是警訊！ 異常疲累、體重變化等看似平常症狀別大意



台安醫院內分泌曁新陳代謝科林毅欣醫師指出若有工作後總想昏睡，午休睡一兩小時醒來還是覺得累，體重莫名下降還被朋友羨慕，這些看似平常的症狀卻可能是身體發出的警訊。林醫師解釋甲狀腺乳突癌是最常見的甲狀腺癌類型，約占所有甲狀腺癌的80%至85%，女性發生率約為男性的3倍，好發年齡在30至60歲之間。

值得注意的是，早期發現的5年存活率很高，即使已擴散至頸部淋巴結5年存活率仍達9成，10年存活率依舊超過9成，所以固定健康檢查可以幫助早期發現，就能獲得較好的治療。



甲狀腺癌主要以手術治療 全切除患者需終身補充甲狀腺素



許多患者在早期階段完全沒有症狀，腫瘤往往是在健康檢查時意外發現。林毅欣醫師表示當甲狀腺功能受到影響時可能出現體重變化，甲狀腺功能亢進也將導致體重突然下降、食慾增加和怕熱，甲狀腺功能低下則造成體重增加、疲勞和怕冷。



藝人林欣霈經歷的異常疲累和體重下降，可能與甲狀腺功能異常有關。林毅欣醫師解釋此類的疾病多以手術是主要治療方式，視腫瘤大小和擴散情況可能需要切除部分或全部甲狀腺，術後若為全切除需終身補充甲狀腺素。透過定期健康檢查和留意身體警訊，能在疾病早期階段發現問題有其重要性。



