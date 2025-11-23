甲狀腺亢進失控恐致『甲狀腺風暴』！醫師教你正確控甲方法
甲狀腺亢進起因於甲狀腺分泌過多賀爾蒙，使身體代謝速度過快，進而出現心悸、手抖、怕熱、出汗多、體重下降但食慾旺盛、月經不規則、頸部腫大或突眼等症狀。臺北市立聯合醫院仁愛院區內分泌及新陳代謝科主治醫師吳佳潔表示，若未即時治療，嚴重者可能引發「甲狀腺風暴」，導致高燒、心律不整甚至休克，為急重症狀況。
造成甲狀腺亢進 自體免疫疾病是最常見原因
吳佳潔醫師指出，甲狀腺位於頸部前方，是一個形狀如蝴蝶的小腺體，負責調節全身的能量代謝與體溫。造成甲狀腺亢進的原因有很多種，最常見的是自體免疫性疾病如葛瑞夫茲氏症（Graves’ disease），即身體的免疫系統誤將甲狀腺當作外敵而持續刺激它分泌賀爾蒙。其他原因包括甲狀腺結節或腺瘤過度活躍、甲狀腺發炎導致賀爾蒙短暫釋放、攝取過多含碘食物或服用含碘藥物。
初期以藥物治療為主 視情況需手術或補充賀爾蒙
甲狀腺亢進的治療主要目標是讓賀爾蒙分泌恢復平衡，並減少對身體的過度刺激。吳佳潔醫師提到，初期多以藥物治療為主，透過抑制賀爾蒙製造的藥物來控制病情，必要時可合併心臟用藥以減輕心悸與手抖等不適。治療期間需定期抽血檢查甲狀腺及肝功能，確保藥物劑量合宜。若藥物治療成效不佳或病情反覆發作，可能會建議進行放射性碘治療。放射性碘會被甲狀腺吸收並選擇性破壞過度活躍的細胞，使賀爾蒙分泌恢復正常。
吳佳潔醫師補充，部分病人治療後可能轉為甲狀腺功能低下，需補充賀爾蒙藥物。如果腺體明顯腫大、懷疑腫瘤或不適合放射性碘治療的情況下，則可採取手術方式切除部分或全部甲狀腺。手術後需持續追蹤甲狀腺功能，確保身體狀況穩定。
注意作息、均衡飲食 避免過多高碘食物
最後，吳佳潔醫師提醒，在日常生活中，甲狀腺亢進的病人應特別注意飲食與作息。碘的攝取需適量，避免過多食用海帶、紫菜、昆布等高碘食物。同時應減少咖啡、濃茶與能量飲料等刺激性飲品，以免加重心悸與焦慮。
由於代謝旺盛容易消耗熱量，病人需均衡飲食、補充蛋白質與足夠熱量，防止體重過度下降。規律的作息與穩定的情緒對賀爾蒙平衡亦有助益，此外，定期回診追蹤並依醫師指示調整藥物，是維持治療成效的關鍵。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
