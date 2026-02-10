甲狀腺低下怎麼吃？專家揭常吃的主食要更換 吃藥避4禁忌

甲狀腺亢進的人要少碰碘，有些人在治療甲狀腺亢進的過程中，一下子控制過度就變成了甲狀腺低下，怎麼拿捏才好？專家教你幾招。

營養師程涵宇表示，甲狀腺機能低下症是一種常見的慢性疾病，在美國，每100個成年人中約有5個罹患此病。其特徵是缺乏甲狀腺素，導致能量代謝下降。疲勞、嗜睡、體重增加、便祕、怕冷等都是常見的症狀，有時還會伴隨甲狀腺腫大。

甲狀腺低下常見原因

甲狀腺機能低下症的常見原因，程涵宇說，包括橋本氏甲狀腺炎、甲狀腺切除術後、先天性甲狀腺功能不足、放射治療影響以及使用某些藥物等。此外，多種礦物質和維生素與甲狀腺素代謝有關，例如碘、硒、鐵、鋅和維生素B12。

ONPL飲食模式與甲狀腺健康相關

程涵宇引用國外研究發現，ONPL（Oil–Nuts–Potatoes–Low-fat protein）飲食模式與較低的甲狀腺機能低下風險顯著相關，也和地中海飲食（MeDiet）有許多共同點。這種飲食模式的核心營養素與食物來源包括：

堅果與種子：富含硒與鋅，是甲狀腺素代謝必需元素。巴西堅果是最佳硒來源之一；南瓜子、芝麻、杏仁含碘與酪胺酸，可促進甲狀腺激素生成。 魚類與海鮮：含碘、多元不飽和脂肪酸（Omega-3）、維生素D、維生素B12、硒、鐵與鋅。缺乏這些營養素與自體免疫性甲狀腺疾病有關。海鮮碘含量差異大（2～289 μg/100 g），應適量攝取避免過量。 家禽與蛋類：家禽（雞肉、火雞肉）是優質蛋白，含碘、單元不飽和脂肪酸、硒與鋅；雞蛋含碘、維生素B12、鐵、維生素D、鋅與硒。 蔬菜與水果：深綠色蔬菜富含維生素、礦物質、膳食纖維與植化素，具有抗氧化作用。維生素A在甲狀腺代謝與體內平衡中扮演重要角色，缺乏會導致碘吸收不良。蔬果攝取不足與氧化壓力及自體免疫疾病風險增加有關。 馬鈴薯與健康的澱粉類：富含維生素B6、鉀與鎂，有助支持能量代謝與甲狀腺功能。

ONPL飲食模式下 建議食物清單

程涵宇建議，ONPL飲食模式的食物包括植物油（如橄欖油）、堅果與種子、馬鈴薯與全穀類、多樣化蔬菜與水果、雞肉、火雞肉、雞蛋、魚類、海鮮以及深綠色蔬菜等。這些食物為抗氧化、抗發炎的飲食模式，有助於降低甲狀腺低下及相關自體免疫疾病的風險。

用藥時的4個禁忌

程涵宇提醒，藥物仍為治療甲狀腺機能低下症的基礎，ONPL或地中海型飲食屬於支持性營養方法，能幫助改善代謝、減少氧化壓力、輔助免疫調控。她也提醒，應避免攝取過量碘，不需額外補碘，如海帶、紫菜等高碘食物應適量攝取，避免造成甲狀腺波動。服用藥物時須空腹，避免與咖啡、牛奶、鈣或鐵補充劑同時服用，以免影響藥效，實際服藥方式以藥物仿單為主。

