「甲狀腺刺激素」正常非保證！睡眠節律失調恐增癌變風險

甲狀腺癌發生率持續攀升，許多民眾誤以為甲狀腺刺激素數值在正常範圍內就無須擔心，張家銘指出，實際上問題核心在於「節奏先失控」，而非等到數字異常才警覺。

（示意圖／123RF）

台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘說明，從分子角度來看，甲狀腺刺激素會啟動細胞內的絲裂原活化蛋白激酶路徑，促使細胞進入準備分裂、增生的狀態。研究顯示，即使數值仍在正常範圍，只要長期偏高或頻繁波動，甲狀腺細胞在發炎與氧化壓力下也更容易容許突變細胞存活。

從流行病學觀察，張家銘表示，部分風險因素可以調整，例如肥胖、久坐少動、頭頸部放射線暴露及環境污染。真正將這些風險串連起來的，是肥胖、慢性低度發炎與胰島素阻抗等長期存在的代謝壓力。

當甲狀腺刺激素開始失衡時，最早出問題的幾乎都不是抽血數據，而是節奏。（示意圖／Pexels）

肥胖、胰島素阻抗與慢性發炎會持續刺激核因子κB及訊息傳導及轉錄活化因子三等發炎與生長訊號，讓細胞更容易突變、讓突變後的細胞存活更久，並讓免疫系統對異常細胞視而不見。

在日常生活中，當甲狀腺刺激素開始失衡時，最早出問題的幾乎都不是抽血數據，而是節奏。若甲狀腺刺激素長期偏高，確實會推動甲狀腺細胞增生，而這段看似正常的時期，正是預防的黃金時機。

張家銘列舉常見徵兆包括：越累越睡不好、明明疲倦腦袋卻停不下來。（示意圖／Pexels）

張家銘列舉常見徵兆包括：越累越睡不好、明明疲倦腦袋卻停不下來、早上起床很慢但晚上越來越清醒、咖啡越喝越多精神卻越來越不穩。這些表現代表下視丘、腦下垂體、甲狀腺軸線已被長期拉扯。

關於預防建議，張家銘強調重點不在把甲狀腺刺激素壓到最低，而是讓它不用一直被叫出來。他提出三項建議：穩定睡眠節律、避免血糖與情緒一起暴衝、降低慢性發炎。

張家銘表示，若方向正確，身體的回饋一定比抽血快，包括晚上比較好睡、早上醒來不那麼費力、咖啡需求下降，這些改變代表甲狀腺刺激素不再被迫長期待命。

