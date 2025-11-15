甲狀腺失調引發高血脂 耳穴療法助調脂降壓

現代人生活壓力大、作息紊亂，甲狀腺疾病越來越常見，不少患者在例行健檢中發現「高血脂」，進一步檢查才發現主因是甲狀腺功能異常。專家指出，甲狀腺像「人體油門」，一旦失衡，脂肪代謝也會受到影響，中醫強調「調氣血、顧臟腑」，能在西醫治療之外，協助身體恢復內分泌與代謝的平衡。

翰鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰表示，甲狀腺素能促進身體代謝、加速脂肪分解、調節膽固醇利用率。甲狀腺功能低下時，代謝速率下降，脂肪分解變慢，血液中膽固醇與三酸甘油脂就易升高，但若功能過高，長期處於過度亢奮狀態，會造成能量耗損、肝膽負荷過重，導致血脂紊亂。

甲狀腺功能異常者常見症狀包括怕冷或怕熱、體重變化異常、疲倦、情緒不穩、心悸、便祕或腹瀉、掉髮等。中醫並沒有「甲狀腺」這個名詞，但相關症狀早在古籍中已有記載，其核心在於「氣機鬱滯、痰濁內生、肝脾失調」。而高血脂在中醫理論中屬於「痰濁」範疇，不僅指可見的痰液，更指代謝產物無法順利排出、在體內淤積的狀態。

周宗翰表示，中醫治療強調「辨證論治」，會依照甲狀腺功能高低與血脂指數差異，制定個人化方案。除了內服中藥，也常搭配針灸與耳穴療法。針灸可調整內分泌、促進代謝，耳穴療法則可刺激交感、內分泌、肝膽區域，幫助調脂降壓。

甲狀腺功能異常引起的高血脂，並非單純的「脂肪問題」，而是身體整體代謝與氣血失衡的表現。周宗翰建議，日常生活中少吃油炸、甜食、精緻澱粉，多攝取蔬菜、燕麥、黑豆、山藥、枸杞等能健脾化濕、滋補肝腎的食材。另要養成規律作息，避免熬夜與過勞，每日可練習腹式呼吸或靜坐冥想，肝氣得疏，內分泌自然平衡。