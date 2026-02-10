甲狀腺手術不留疤！達文西技術再進化：導入光纖雷射，守護美觀也保住聲帶

頸部的疤痕，是接受傳統甲狀腺手術患者最在意的一部分。達文西甲狀腺手術不僅克服這道關卡，三總醫療團隊更導入雷射切割，為患者保留美觀、兼顧手術安全，還為病人省下荷包。

甲狀腺癌人數漸增，高達9成是女性

甲狀腺癌與甲狀腺結節罹患人數逐年增加，由於甲狀腺位在前頸部，每當聽到要手術，許多病患擔憂會在脖子留下明顯疤痕，尤其甲狀腺癌患者高達9成是女性，因此可採用遠端切口的達文西手術，例如從腋下、乳暈、耳後、鎖骨下為路徑，成為不少患者的選項。

三軍總醫院自2025年起，進一步在達文西甲狀腺手術中導入光纖雷射，取代電燒刀或超音波刀，用來切割組織，可更精準操控雷射能量，且因機械手臂靈活又穩定，使雷射在切割組織與保護周邊神經時更精準，提高手術安全性。

達文西手術改用雷射，替病人省下1支機械手臂費用

三總耳鼻喉科部主治醫師劉紹正指出，傳統甲狀腺手術會在頸部留下4～5公分的切口，不僅影響外觀，傷口還可能發生沾黏、病患感覺傷口處緊、麻，甚至改變聲音品質，若不小心傷及喉返神經，修復時間需長達1～3個月。

這幾年愈來愈多醫療團隊發展達文西甲狀腺手術，頸部外觀幾乎不會留下疤痕，且透過高解析度3D立體及放大手術視野，在狹小頸部空間清楚辨識喉返神經與副甲狀腺等結構，操作精細度和穩定性都獲得提升。

不過，達文西甲狀腺手術尚無健保給付，自費高昂，手術中每增加使用1隻機械手臂，病人就得多負擔1筆費用。劉紹正說，甲狀腺手術主要動作包括夾取組織、止血及切割組織，若能減少器械手臂，就能減少病人費用負擔，雖然現有超音波刀可集結3大功能，但超音波刀無法靈活旋轉，操作受限。

因此，三總耳鼻喉科頭頸外科團隊透過機械手臂系統，結合光纖雷射技術，保留2支器械分別用來夾取組織和止血，切割則交給光纖雷射，光纖雷射有靈活運轉的特性，而且不需額外增加費用，既節省成本，同時保有達文西機械手臂的好處，目前三總已執行超過50例，病患滿意度相當高。

劉紹正醫師表示，患者接受達文西甲狀腺手術，經由腋下為切口，傷口較隱蔽，可保留美觀的需求。圖片來源 / 謝佳君攝

哪些人適合達文西手術？術後這些狀況要留意

劉紹正表示，達文西甲狀腺手術特別適合早期甲狀腺癌、良性腫瘤或單側病灶的患者，可兼顧腫瘤切除安全性，同時滿足患者對外觀與生活品質的期待。但達文西甲狀腺手術並非全面取代傳統手術，若腫瘤體積過大、廣泛侵犯周邊組織、或曾接受頸部手術及放射線治療，傳統手術可能是更安全的方式。

他也提醒，達文西手術後仍要留意是否出現血腫、呼吸道壓迫、聲音沙啞或吞嚥不適等情形，雖然達文西手術患者頸部不適的情形較輕，但術後初期可能出現腋下或胸前痠痛、麻木感，通常數週內會逐漸改善。

嘉義長庚醫院耳鼻喉系教授級主治醫師徐正明也指出，由於達文西手術的孔道較小，3公分以下的甲狀腺腫瘤或良性腫瘤較合適，腫瘤若較沾黏（不利於安全完整切除）則可能增加出血風險，一旦發生出血、血腫等併發症，會增加處置困難度，仍應以腫瘤清除乾淨、病患安全為第一。

