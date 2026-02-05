甲狀腺數值正常卻疲勞掉髮？恐是「橋本氏甲狀腺炎」警訊

不少民眾明明控制飲食、規律運動，體重卻始終卡關，每天醒來仍覺疲憊，頭髮掉得比以前多，腸胃蠕動變慢、容易便秘，也常感到手腳冰冷。營養師呂美寶指出，除了胰島素阻抗需要評估，甲狀腺荷爾蒙也是關鍵角色，卻經常被低估。

營養師呂美寶指出，除了胰島素阻抗需要評估，甲狀腺荷爾蒙也是關鍵角色，卻經常被低估。（示意圖／Pexels）

呂美寶在臉書專頁表示，不少人健檢時被告知TSH、Free T4都在正常範圍，報告看起來沒問題，但身體就是哪裡不對勁。她在臨床經驗中發現，這樣的狀況非常常見，空腹血糖、糖化血色素、甲狀腺基本數值看起來都正常，但身體卻長期停在「代謝停滯、怎麼調都沒起色」的狀態。

廣告 廣告

呂美寶說明，臨床上最常見的就是橋本氏甲狀腺炎，這是一種免疫系統產生抗體、慢慢攻擊甲狀腺組織的過程，往往會經歷一段很長的臨床前期。在這個階段，TSH、T4仍可能落在正常範圍內，但免疫系統其實早已開始作用，只是腺體尚未完全受損，若只看TSH與T4，往往只能看見冰山一角。

呂美寶指出，在功能醫學的評估中，會進一步檢視自體免疫抗體，如Anti-TPO、Anti-TG，同時評估活性甲狀腺素Free T3的轉化狀況。因為即使T4正常，若身體長期處於慢性發炎或高壓狀態，活性型T3甲狀腺荷爾蒙不足，代謝依然會低下。甲狀腺超音波檢查也是重要的一步，透過影像能直接看到腺體是否已有結構改變、發炎或結節。

當腸道屏障破壞，免疫系統更容易誤把尚未完全消化的食物當成敵人，進一步放大自體免疫反應。（示意圖／photo AC）

呂美寶表示，如果檢測出抗體，會協助個案檢視飲食是否需要暫時排除麩質或乳製品、碘的攝取是否過量，同時評估腸道黏膜是否受損。因為當腸道屏障破壞，免疫系統更容易誤把尚未完全消化的食物當成敵人，進一步放大自體免疫反應，讓身體陷入長期的慢性消耗。

呂美寶提醒，健康從來不只是報告上的「無異常」，如果長期被無法解釋的疲勞、體重停滯所困，建議為自己多做一步完整評估，找出根源才是真正把身體拉回正軌的重要關鍵。

延伸閱讀

賴清德稱接受九二共識就是推展統一 國民黨：不要帶頭造謠

影/高市早苗高人氣一路暴衝？苑舉正示警：恐上演「悲劇」

新科立委李貞秀身分認定惹議 卓榮泰：一切依國籍法認定