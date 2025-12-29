甲狀腺異常引發高血脂？中醫四大證型看體質調理方向

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】現代人壓力大、作息不規律，甲狀腺問題日益普遍。周宗翰中醫師指出，不少民眾是因健檢發現「高血脂」才回頭檢查出甲狀腺異常。甲狀腺素就像人體代謝的油門，功能失衡時，脂肪代謝也會受到影響。中醫在治療上強調調整氣血、穩定臟腑，可作為西醫治療之外的輔助方式，協助身體恢復內分泌平衡。

為何甲狀腺失調會引起高血脂？

甲狀腺素能促進脂肪分解、調節膽固醇利用率。若甲狀腺功能低下，代謝速度下降，讓脂肪分解變慢，膽固醇與三酸甘油脂易升高；功能過高時，雖代謝加快，但長期亢奮也會造成肝膽負擔，導致血脂紊亂。

廣告 廣告

常見症狀包括怕冷或怕熱、體重異常起伏、疲倦、情緒波動、心悸、便祕或腹瀉、掉髮等。許多人以為只是生活壓力大，不知道其實是內分泌出了問題。

中醫如何看待甲狀腺與高血脂？

雖然中醫古籍沒有「甲狀腺」一詞，但早已有「癭」、「氣癭」、「瘿瘤」等相關描述。中醫認為此病核心在「氣機鬱滯、痰濁內生、肝脾失調」：

情緒不順 → 肝氣鬱結

肝鬱影響脾胃 → 運化差、痰濁堆積

代謝異常 → 血脂失衡

高血脂在中醫中多屬「痰濁」範疇，指的是代謝產物無法排出、在體內停滯的狀態。若再合併氣血不暢，更可能造成脂質堆積，增加心血管風險。

四大常見證型與調理方向

肝鬱痰阻型

適用：壓力大、情緒緊繃者

表現：頸部腫脹、胸悶、易嘆氣、脅肋脹痛、口苦口乾

調理：疏肝解鬱、化痰散結

方藥：逍遙散合海藻玉壺湯加減（柴胡、郁金、昆布、夏枯草等） 脾虛痰濕型

適用：嗜甜、愛吃油膩者

表現：倦怠肥胖、腹脹、便溏、舌苔白膩

調理：健脾化痰、利濕降脂

方藥：二陳湯加茯苓、澤瀉、白朮等，可加入山楂、荷葉幫助脂代謝 氣陰兩虛型

適用：甲狀腺低下或長期服藥後體虛者

表現：怕冷、乏力、心悸、皮膚乾燥、便祕

調理：益氣養陰、調補脾腎

方藥：生脈散合六味地黃丸加減（太子參、麥冬、枸杞） 陰虛火旺型

適用：甲狀腺功能亢進者

表現：心悸多汗、易怒、口乾咽燥、睡不好

調理：滋陰清熱、平肝潛陽

方藥：知柏地黃丸加夏枯草、牡蠣、龍骨

中醫治療策略：調臟腑、穩代謝、助降血脂

中醫治療採辨證論治，會依甲狀腺狀態與血脂數據整合調理方案，包括使用：

針灸

取太衝、足三里、三陰交、氣海、天突等穴位，調整內分泌、促進代謝。

耳穴療法

刺激交感、肝膽、內分泌區域，有助調脂降壓。

日常飲食

建議少吃油炸、精製澱粉、甜食，多選天然食材如：蔬菜、燕麥、黑豆、山藥、枸杞，幫助健脾化濕、滋補肝腎。

情緒穩 代謝才會順

許多甲狀腺失調與情緒壓力密切相關。中醫認為「肝主疏泄」，若情緒壓抑、焦慮緊繃，氣機就容易阻滯，進而形成痰濁與血瘀。因此：

規律作息

避免熬夜

練習腹式呼吸

靜坐冥想

都有助調整自律神經與內分泌。

從體質調整出發 讓代謝重新上軌道

周宗翰中醫師提醒，甲狀腺異常引起的高血脂不是單一部位的問題，而是整體氣血與代謝失衡的結果。透過辨證調理、針藥並用，再搭配飲食與情緒管理，能幫助穩定甲狀腺功能、改善血脂，降低心血管風險。

只要調氣血、顧脾腎、順情志，讓身體的內在節奏回到正常，代謝自然會變得順暢。

【延伸閱讀】

情緒影響子宮肌瘤？中醫師：賀爾蒙波動大是關鍵

術前不緊張、術後不虛弱！中醫師教：子宮頸病變「固本培元」調理法



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66992

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw