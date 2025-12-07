甲狀腺異常致心跳加速手抖 醫：如身體發電廠出問題

桃園空軍醫院耳鼻喉科醫師王曜指出，甲狀腺就像人體的「中央發電廠」，負責分泌甲狀腺素調節全身代謝及能量供應，一旦功能異常，將嚴重影響體重、心跳、情緒及精神狀態。

王曜表示，甲狀腺疾病主要分為功能性及結構性問題兩大類。在功能性問題中，甲狀腺機能亢進會導致身體「過度活躍」，使代謝過快，引起體重無故下降、心跳加快、手顫、焦慮及容易流汗等症狀；而甲狀腺功能低下則使身體進入「怠速罷工」狀態，因甲狀腺素分泌不足，導致代謝減緩，引起體重增加、極度疲勞、抑鬱、皮膚乾燥及怕冷等症狀。

在結構性問題方面，王曜解釋，甲狀腺結節是指甲狀腺內部形成的腫塊或腫瘤，雖然多數為良性，但部分結節可能過度分泌甲狀腺素，影響甲狀腺功能；另一常見問題是甲狀腺炎，可能由感染或自體免疫引起，會導致甲狀腺腫脹、疼痛，並引起功能異常。

針對甲狀腺問題的自我檢視，王曜建議民眾應特別注意心跳及體重變化，若心跳持續過快或體重在短時間內無故劇烈增減，可能是代謝異常的警訊。此外，若摸到脖子有腫塊，應儘速就醫檢查。

王曜強調，甲狀腺問題會嚴重影響生活品質和心血管健康，有相關症狀應儘速諮詢醫師，不要拖延就醫時間，以免影響健康。

