甲狀腺癌初期不痛、不癢！醫師提醒：脖子出現這些變化別輕忽

藝人立威廉罹患甲狀腺癌，讓民眾提高警覺，留意容易被忽略的甲狀腺腫大問題。（翻攝自立威廉臉書）

藝人立威廉近日公開罹患甲狀腺癌的消息，引發不少民眾關注。醫師指出，甲狀腺癌最常被忽略的原因，就在於早期幾乎不會疼痛，也不一定影響生活，許多人因此延誤檢查。

新北市立土城醫院新陳代謝科主治醫師陳思達表示，甲狀腺癌初期多半沒有明顯症狀，最常見的表現只是脖子前方摸到硬塊，「因為不痛、不癢，很容易被當成壓力大或肌肉緊繃」。

陳思達指出，臨床上約九成以上的甲狀腺結節屬於良性，不需要過度恐慌，但若結節在短時間內變大，或合併聲音沙啞、吞嚥卡卡、頸部淋巴腫大，就應及早就醫檢查。

廣告 廣告

同院內分泌暨新陳代謝科醫師林樹福也提醒，不少患者是在毫無自覺的情況下，或是在親友提醒脖子腫腫的，才透過健檢超音波發現甲狀腺異常，這正是甲狀腺癌容易被拖延的原因之一。

醫師強調，甲狀腺癌整體治療成效良好，若能早期發現並接受治療，多數患者癒後穩定。民眾若摸到不明腫塊，或聲音異常持續兩週未改善，應提高警覺，及早檢查。



回到原文

更多鏡報報導

甲狀腺結節新療法！微創消融術免開刀、不留疤、隔天就能出院

貼錯酸痛貼布，小心紅腫癢！藥師教你怎麼挑

氣溫驟降特別難睡、無力、易跌倒！室內低於這個溫度就容易出事