甲狀腺癌好發女性是男性3倍！ 肥胖、輻射成隱形殺手





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】目前甲狀腺癌已躋身全球10大常見癌症，特別好發於女性族群，女性罹病機率約為男性的3倍。這種內分泌系統最常見的惡性腫瘤，正逐漸成為威脅現代人健康的重要課題，尤其對20至40歲的女性而言，更需要提高警覺。



檢視自身是否高危族群 及早防治疾病風險



台安醫院內分泌曁新陳代謝科林毅欣醫師表示甲狀腺癌發生率上升的趨勢，可能與環境變遷、生活型態改變，以及某些特定的危險因子暴露等，都可能是造成甲狀腺癌病例增加的原因。尤其輻射暴露是目前醫學界公認最明確的甲狀腺癌危險因子，若在兒童及青少年時期接受頭頸部放射線照射，會大幅提高日後罹癌風險。

廣告 廣告



此外，體重過重與肥胖亦是值得注意的危險因子。林毅欣醫師指出肥胖之所以會增加癌症風險，與體內多種生理變化有關。脂肪組織會分泌發炎因子，造成全身處於慢性低度發炎狀態；肥胖也會影響胰島素代謝，產生胰島素阻抗，並干擾荷爾蒙平衡，特別是提高甲狀腺刺激素的濃度。這些複雜的代謝變化共同作用，為癌細胞的生長創造了有利環境。



早期無症狀易輕忽 定期檢查是保命關鍵



林毅欣醫師提醒甲狀腺癌最大的特點就是早期幾乎沒有任何症狀，多數患者都是在健康檢查或無意間摸到頸部腫塊才發現，等到出現吞嚥卡卡、聲音沙啞等明顯不適時，往往已進展到中晚期。而這種癌症相對溫和，分化良好的類型預後極佳，經過適當治療後，5年存活率可超過9成。



林毅欣醫師特別呼籲高危險族群應該更加警覺，包括有家族病史者、兒時曾接受頭頸部放射線治療者、體重過重或肥胖者，都建議定期接受頸部觸診和超音波檢查；日常生活中也要注意控制體重、避免非必要的輻射暴露、確保均衡飲食攝取。若發現頸部有不明腫塊、聲音突然改變、吞嚥困難或持續咳嗽等症狀，務必儘速就醫，及早發現就能把握最佳治療時機，大幅提升治癒機會。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸強化自主醫療決策 健保擴大預立醫療照護諮商給付

▸台灣學童近視問題嚴重 眼科醫師聚焦近視控制關鍵問題