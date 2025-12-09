甲狀腺癌症狀有哪些？立威廉驚傳罹癌！甲狀腺癌存活率高嗎？
甲狀腺癌是常見的癌症之一。演員立威廉傳出罹患甲狀腺癌二期，讓甲狀腺癌再度掀起討論。究竟甲狀腺在哪裡？甲狀腺功能是什麼？甲狀腺癌原因為何？甲狀腺癌症狀有哪些？甲狀腺癌存活率高嗎？誰又是高風險族群呢？Yahoo顧健康帶你了解。
相關新聞》立威廉罹癌「切除99％惡性腫瘤」 半年砸400救命
甲狀腺在哪裡？甲狀腺功能是什麼？
內分泌新陳代謝科醫師陳瑜忻指出，甲狀腺位於頸部兩側底部的三分之一處，位於喉結下方，分為左右兩葉，中間由峽部連接左右兩葉，有如H形狀，包覆在氣管的前方。甲狀腺體積雖小，卻是人體最大的內分泌器官。
讀者朋友一定很好奇，甲狀腺的功能究竟是什麼呢？答案是製造體內重要的荷爾蒙「甲狀腺素」！由於甲狀腺素掌管著細胞產熱、氧氣利用、新陳代謝、心跳、腸胃道蠕動及嬰幼兒時期的腦神經系統、骨骼發育。甲狀腺素釋放至血液，循環到全身，影響心血管、神經、內分泌、造血、骨骼、肌肉、皮膚、情緒的正常運作。
若甲狀腺素分泌量超出人體需求，會造成甲狀腺機能亢進，中國醫藥大學附設醫院衛教資料提及，心悸、手抖、體重減輕、大便次數增加、月經異常、凸眼等都是常見症狀；如甲狀腺素分泌不足，則為甲狀腺機能低下，會有嗜睡、怕冷、便祕、易落髮、水腫合併體重過重等症狀。此外，甲狀腺結節同樣屢見不鮮，甲狀腺外科醫師黃俊雄表示，甲狀腺結節多可透過超音波、細針穿刺檢查判斷良性或惡性，其中約95％為良性，僅5％為惡性，通常尺寸愈大，癌變機率也較高。
甲狀腺癌原因可能是什麼？誰是高風險族群？
根據癌症希望基金會資料，誘發甲狀腺癌的風險因子，主要以「基因突變或遺傳因子」與「暴露輻射」為主，其他的原因仍不明朗。有研究指出，日本福島核災後，當地青年罹患甲狀腺癌的比例明顯上升；但2021年「聯合國原子輻射影響科學委員會」公開表示，福島核災輻射對居民的健康無直接影響，罹癌確診率飆升，是因檢驗精確度提高。而依白俄羅斯國立甲狀腺癌中心資料，白俄羅斯在車諾比核災事件後，成人罹患甲狀腺癌的人數成長了三倍，原因亦尚未確認。
你或許好奇，誰是甲狀腺癌的高風險族群？內分泌新陳代謝科醫師謝旻晃點明，甲狀腺癌好發於20至40歲，女性的比率高於男性。頭頸部曾接受過長期或高劑量輻射曝露、家族有甲狀腺癌或髓質癌病史、低碘或過多碘飲食，都是甲狀腺癌的危險因子。
甲狀腺癌症狀有哪些？
甲狀腺癌初期不痛不癢，幾乎沒有明顯症狀，容易被忽視。台北醫學大學癌症中心醫師杜世興表示，通常患者會因為觸摸到甲狀腺有腫塊，或進行甲狀腺超音波時，發現甲狀腺癌。一般來說，患者會有聲音沙啞（壓迫喉返射神經）、呼吸困難（氣管受壓迫）、或吞嚥困難等症狀。此時，應立即就醫安排檢查，以確認是良性的甲狀腺結節腫大或惡性腫瘤（甲狀腺癌）所致。
甲狀腺癌怎麼分類？診斷方式為何？
甲狀腺癌依病理診斷不同，疾病的發展及預後也會有所差異。中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，根據細胞的分化程度，甲狀腺癌可分為乳突癌（Papillary Thyroid Carcinoma）、濾泡癌（Follicular Carcinoma）、未分化癌（Anaplastic Carcinoma）、髓質癌（Medullary Carcinoma）及淋巴癌（Thyroid Lymphoma）等類型。
甲狀腺癌中，有高達80%以上的患者屬於乳突癌，好發於40歲以下女性；其次，15%的患者屬於濾泡癌，好發於40歲以上中老年人。乳突癌、濾泡癌若能早期診斷，較好治療、存活率也相對高。若罹患未分化癌，多在50歲以後發生而以女性稍多，其特色為「一暝大一吋」，通常極為惡性、常迅速侵犯周邊組織或轉移到全身各器官，患者常在確診後數月內病逝。
而甲狀腺癌的診斷，除了視診及觸診，最重要的就是接受甲狀腺超音波檢查，找出可疑的結節，再搭配細針穿刺細胞學檢查，提高癌症診斷率。
甲狀腺癌存活率高嗎？
甲狀腺癌屬於中低度的惡性腫瘤，是少數「存活率高，預後良好」的癌症。國泰綜合醫院資料提及，大部分罹患乳突癌或濾泡癌的患者，第一到第三期的十年存活率約90%至95%，第四期十年存活率約50%。若屬髓質癌，第一、第二期的五年存活率約90%到95%，第三期的五年存活率約80%，第四期五年存活率約25%。要是確診未分化癌，五年存活率僅約5%。
友善提醒大家，甲狀腺癌發現得早、積極接受治療，多數時候都可以痊癒，回歸正常生活，因此千萬不要灰心喪志。
延伸閱讀》初期治療10年存活期達9成！不同年齡罹患甲狀腺癌 存活期大不同
甲狀腺癌治療方式有哪些？
台灣癌症基金會指出，手術、放射性碘131治療、放射治療、化學治療、標靶治療，均為甲狀腺癌的治療選項。醫師一般會依據患者罹癌類型與期別、整體健康狀況與可承受的副作用，來決定使用哪一種治療方式。
手術：是甲狀腺癌主要的治療手段，醫生會依據患者病情決定如何切除。
甲狀腺素補充：當患者需要切除整個或接近整個甲狀腺，就須終生服用甲狀腺荷爾蒙，以代替原先由甲狀腺製造的荷爾蒙，並定期抽血檢查血中濃度，適時調整其劑量。
放射性碘131治療：乳突型及濾泡型甲狀腺癌會攝取放射碘，故給予含輻射線的放射碘；癌細胞在攝取後，會被輻射線（β粒子）殺死，達到治療目的。但也可能出現噁心、口乾、味覺或嗅覺轉變，以及頸、胸部疼痛等副作用。
放射治療：甲狀腺未分化癌對於放射性碘131治療沒有反應，故需以放射線破壞癌組織，減緩癌細胞生長。或適用於已侵犯至其他器官、遠端轉移的晚期甲狀腺癌，通常為第三與第四期的治療選項之一。
化學治療：口服或注射抗癌藥物至全身，毒殺分裂快速的癌細胞。然而，全身性化療在甲狀腺癌的效果不顯著，常用於其他治療反應不佳或有遠端轉移時。
標靶治療：當一般常用的治療法無效時，可能會使用標靶治療藥物。
免疫治療：若化療或標靶藥物治療效果不理想，可採用免疫治療作為後線治療方式。但仍需經過檢測，評估預測其療效。
甲狀腺癌該如何預防？
想要預防甲狀腺癌，務必遠離輻射源，照X光時也應做好防護措施，避免產生輻射傷害，進而釀成癌病變。
另外，定期篩檢也很重要，高風險族群建議每年進行X光或超音波檢查，必要時也能透過「細針穿刺抽吸細胞學檢查」提高準確性。飲食方面，則要多吃富含營養的食物及蔬果，少吃過於油膩、辛辣、燙口的食物，並在醫師建議下適量攝取碘。生活中，應適時釋放壓力、減少熬夜。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞、羅芋宙
參考資料
※一起認識甲狀腺甲狀腺分泌異常會造成疾病（國泰綜合醫院內分泌新陳代謝科醫師陳瑜忻）
※甲狀腺機能亢進的診斷與治療（中國醫藥大學附設醫院）
※甲狀腺機能低下（中國醫藥大學附設醫院）
※每七人就有一人患甲狀腺結節 醫提醒：有症狀快就醫！（秀傳健康管理中心，新竹台大分院甲狀腺外科醫師黃俊雄）
※甲狀腺癌（癌症希望基金會）
※ベラルーシにおけるチェルノブイリ原発事故後の小児甲状腺ガンの現状（国立甲状腺ガンセンター）
※認識甲狀腺癌（仁愛健康管理中心，內分泌新陳代謝科醫師謝旻晃）
※甲狀腺癌知多少？（台灣癌症基金會）
※甲狀腺癌分型（中國醫藥大學附設醫院）
※認識甲狀腺癌（國泰綜合醫院，一般外科醫師蔡明霖）
※甲狀腺癌 - Thyroid Cancer（台灣癌症基金會）
