甲狀腺結節新療法！微創消融術免開刀、不留疤、隔天就能出院

甲狀腺結節是許多人健康檢查常發現的問題，過去多數人需靠手術切除，但全身麻醉、住院與術後疤痕常讓人卻步。隨著醫療科技進步，「甲狀腺射頻消融術（RFA）」已成為安全、有效的微創新選擇，不僅幾乎不留疤痕，恢復速度也快，術後隔天就能出院。

萬芳醫院新陳代謝科醫師高立宇提到，RFA的原理其實很簡單。醫師在超音波導引下，將極細的射頻針插入結節，利用高頻熱能使病灶細胞凝固壞死，達到縮小結節、改善頸部壓迫或外觀的效果。整個治療過程通常只需局部麻醉，30到60分鐘即可完成，大多數病人隔天就能出院。

這項療法主要適合良性甲狀腺結節的患者，尤其是結節較大造成吞嚥不適、頸部腫脹，或不想留下手術疤痕、避免長期服藥的人。研究顯示，5公分以下的結節經RFA半年可縮小約70～80%，症狀和外觀改善明顯；若結節較大，有時需二次治療。

微創射頻消融術的安全性高，常見不適只有短暫疼痛、頸部腫脹或輕微皮膚灼熱，少數病人可能出現聲音沙啞、出血或暫時甲狀腺功能改變，多數在數週到數月內完全恢復。國際文獻顯示，RFA成功率高達60～90%，且不影響甲狀腺功能。

對於追求生活品質、工作不中斷的現代人，RFA不僅是微創醫療的代表，更提供了一種「以病人為中心」的治療選擇。醫師建議，有甲狀腺結節困擾者，應先做完整超音波與細胞學檢查，再與專業內分泌科醫師討論最適合的治療方案。



