甲醇船燃需求增溫 DNV：成本高、供應不足仍是最大挑戰

根據英國航運相關網站表示，全球航運產業在脫碳轉型道路上積極尋求可行替代燃料，其中「甲醇」因具備既有基礎設施、技術成熟與操作便利等優勢，正快速成為具潛力的選項。挪威驗船協會（DNV）最新分析指出，高成本與供應量不足仍是甲醇在航運市場普及的主要障礙。

DNV報告顯示，目前全球已有超過四百五十艘具備甲醇動力能力的船舶在營運或訂造中，涵蓋主要船型，顯示其技術應用範圍已相當成熟。現代雙燃料引擎累積甲醇運轉時數已突破六十萬小時，可靠度獲得實證。

從技術面看，DNV資深顧問Marius Leisner指出，甲醇燃料引擎的可靠度已經相當高，改裝可行性也獲得驗證，且使用的加注設備屬常溫液體燃料，較不需如低溫燃料般大規模改造，因此港口基礎設施能以較低成本快速因應。

在環保效益上，甲醇不含硫，幾乎不產生soot，氮氧化物排放量也遠低於一般燃油。若使用生質甲醇或綠色甲醇，生命週期內甚至能達到極低甚至負碳排放。由於甲醇與現有港口儲存、加注設備的相容性高，也能降低船東導入的複雜性與成本。

在供應面上，中國正快速成為全球甲醇燃料市場，預計將占全球低溫室氣體排放甲醇總產能的四十三％。既有生產廠、儲槽設施與加注船隊也為全球供應增加奠下基礎。

但成本仍是最大阻力。DNV指出，二○二五年生質甲醇平均價格約每噸二千五百美元，約為傳統船用油的三倍。全球甲醇產量僅約二百二十萬噸，與二○四○年潛在需求上看六千萬噸相比，仍遠遠不足。

DNV海事執行長Knut Orbeck-Nilssen表示，航運產業邁向低碳未來，須同時考量多元且具規模性的解決方案，沒有單一燃料能完全滿足所有船型與市場需求。甲醇因基於成熟技術與基礎設施而備受矚目，他樂見更多替代燃料持續獲得關注。

DNV分析，如國際海事組織（IMO）「淨零框架」及歐盟Fuel EU Maritime等政策順利推動，也許將對甲醇動力採用速度產生關鍵影響。另，甲醇雙燃料引擎可同時使用生質柴油、傳統燃油，甚至稍加改裝即可使用乙醇，燃料彈性成為其另一項優勢。

DNV強調，甲醇在海運脫碳轉型中的最終角色，仍取決於未來數年內法規、成本、供應與產能發展能否跟上產業需求而定。