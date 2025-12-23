甲骨文創辦人出手！供新台幣1.27兆融資擔保 挺派拉蒙收購華納兄弟

Netflix跟派拉蒙對華納兄弟的「搶親大戰」出現最新進展。派拉蒙22日宣布，甲骨文共同創辦人艾里森同意提供404億美元、約新台幣1.27兆元的融資擔保，希望緩解華納兄弟對派拉蒙「融資擔保不足」的疑慮。消息曝光後，派拉蒙與華納股價紛紛上揚，不過也有專家指出，派拉蒙與競爭對手Netflix各有優勢，華納最後將如何取捨仍有待觀察。

派拉蒙展現收購誠意 「分手費」提到58億美元

先前派拉蒙曾提出以每股30美元、總價1084億美元的全現金收購方案，卻被華納以融資缺乏足夠保障為由，未接受相關提議。派拉蒙強調，在艾里森出手穩定金流，且願意承擔相關損害賠償。另外，為了展現收購誠意，派拉蒙將「分手費」從50億美元提高到58億，與Netflix開出的金額相同。

專家：派拉蒙以金額取勝 Netflix更具綜合效益

消息傳出後，市場反應隨即反映在股價上，派拉蒙股價上漲約4%，華納上揚近3.5%，Netflix則下挫約1%。有專家分析，派拉蒙以金額上取勝，但Netflix更具綜合效益。接下來如何抉擇，仍有待華納兄弟做出抉擇。

