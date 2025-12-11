甲骨文季報不如預期 盤後股價應聲重挫11% 從高點崩跌逾4成

第二季度甲骨文雲端基礎設施（OCI）的營收成長68%，達到41億美元，略低於市場預期。（圖片來源／Oracle官網）

財經新聞媒體《Business Time》報導，美國軟體業巨頭甲骨文公佈的最近一季雲端收入令人失望，這表明該公司近期人工智慧（AI）訂單雖然龐大，但是需要比預期更長的時間才能產生收益。

甲骨文股價周三盤後公布第二季度（9-11月）的營收不如華爾街的預期，股價應聲重挫11.5%或25.71美元，報每股197.3美元，從9月10日的歷史高峰345.72美元崩跌42.9%。

雲端部門銷售略低於華爾街的預期

甲骨文公佈的第二季度營收為160.6億美元，年增14%，但低於彭博追蹤分析師平均預測的162.1億美元。這家科技公司備受關注的人工智慧部門—甲骨文雲端基礎設施（OCI）的營收成長68%，達到41億美元，而雲端部門銷售額成長34%至79.8億美元，這兩個部門營收都略低於華爾街的預期。

第二季度，甲骨文的每股盈餘為2.26美元，超過華爾街預測的 1.64美元，較去年同期的1.47美元大幅成長。

該公司AI驅動的剩餘履約義務（RPO，即未來客戶訂單收入參考指標）在截至11月30日的3個月內飆升近4.4倍，而上年同期僅成長15%，達到5,230億美元，超過分析師預期的5190億美元。甲骨文財務長道格·凱林的新聞稿表示，這項成長主要得益於臉書母公司Met、輝達（nVidia）和其他客戶的新承諾。

以資料庫軟體聞名的甲骨文公司（Oracle）近期在競爭激烈的雲端運算市場也取得成功。該公司正大力建置資料中心，為OpenAI的AI專案提供支持，同時字節跳動旗下的TikTok和Meta等公司也是重要的雲端客戶。

然而，華爾街對如此大規模建構AI基礎設施所需的成本和時間仍存有疑慮，甲骨文公司為此背負巨額債務，並承諾租賃多個資料中心。

科技公司利用債務融資，來建造資料中心

因此，投資人持續密切關注這家雲端運算公司的業績，從中探詢AI泡沫破裂的蛛絲馬跡。由於甲骨文已背負巨額債務，並承諾租賃多個資料中心，因而訂下太高的營收目標，而且對OpenAI過度依賴，投資者感到不安，以12月10日盤後股價計算，該公司股價已從9月份的歷史高峰崩跌超過40%。

今年秋季，甲骨文股價曾達到峰值，當時華爾街對該公司第一季度高達4550億美元的RPO表示讚賞，這主要得益於與OpenAI達成的3000億美元的交易。

但是之後甲骨文股價緩步下跌，主要是由於投資人日益擔憂科技公司越來越多利用債務融資，來建造資料中心，以及參與人工智慧熱潮的公司透過數十億美元的循環融資安排，相互糾纏，甲骨文也捲入AI泡沫的擔憂漩渦之中。

12月早些時候，根據洲際交易所（ICE）提供給雅虎財經新聞網站的數據，甲骨文公司債務違約保險成本（以信用違約交換定價衡量）攀升至2009年以來的最高水準。

