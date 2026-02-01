甲骨文市值腰斬？ 傳「這原因」恐裁員3萬人

甲骨文股價自去年高點大幅回落，市值幾乎腰斬。（圖／摘自維基百科）

甲骨文（Oracle）股價自去年高點大幅回落，跌幅已超過50％，市值幾乎腰斬。甲骨文傳正考慮裁員2至3萬人，並出售2022年收購的醫療保健軟體部門Cerner，以減輕財務壓力。投資人情緒轉向不安，銀行業者陸續退出為該公司人工智慧（AI）資料中心擴張進行融資。

道明證券旗下投資銀行TD Cowen研究報告指出，甲骨文龐大的基礎建設承諾，讓「股權和債權投資人都對其是否有能力為該計畫籌得資金提出質疑」。TD Cowen估計，甲骨文所需的資本支出高達1560億美元，裁員將為甲骨文釋放出80億至100億美元的現金流；該公司當年收購Cerner的價碼為283億美元。

此前，甲骨文與OpenAI簽訂協議，將建設價值3000億美元的數據中心。去年9月，甲骨文發行了180億美元的債券，但據估算，甲骨文每年需要借款250億美元來為其擴張提供資金。

甲骨文與多家私人業者正在談判的資料中心租賃合約，都因融資困難而受阻，進而導致甲骨文無法透過租賃獲得所需的資料中心容算力。若不透過融資，民間資料中心業者就無法建造甲骨文所需的設施，TD Cowen透露，該公司已開始要求新客戶預付40％的訂金，等於是要求客戶協助其籌措基礎建設資金。

